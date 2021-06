Morera pide a Batet que acelere el reconocimiento del derecho civil valenciano en la Constitución

El president de las Corts Valencianes, Enric Morera, ha instado este lunes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a agilizar la tramitación para el reconocimiento del derecho civil valenciano mediante una reforma de la Constitución, tras la propuesta enviada por el parlamento autonómico a principios de 2020.

Morera se ha reunido con Batet en la sede de la cámara baja, una visita institucional para abordar temas pendientes como esta reforma constitucional que aprobó el pleno de Les Corts el año pasado con el apoyo de los partidos del gobierno valenciano (PSPV-Compromís-Unides Podem) y el PP frente al rechazo de Cs y Vox.

Se trata de la modificación de la disposición adicional segunda de la Constitución Española para incluir la reintegración efectiva del derecho civil valenciano, tras las sentencias en contra del Tribunal Constitucional a algunas leyes valencianas.

Morera, según ha explicado tras la reunión, ha trasladado a Batet que el "hito" de la X legislatura de Les Corts es la petición de esta reforma constitucional. "Somos conscientes que es un impulso que tienen que dar los grupos parlamentarios", ha remarcado en referencia a la inclusión de la propuesta valenciana en el orden del día de un pleno del Congreso.

Pero ha hecho hincapié en que es una cuestión que forma parte de la agenda valenciana y que "se enmarca en esa relación que tendría que existir entre los parlamentos autonómicos y el Congreso, en una muestra de cooparticipación en los procesos legislativos, poniendo así en valor la auténtica estructura y división de competencias del Estado autonómico".

En su comparecencia, en la puerta de los Leones de la madrileña carrera de san Jerónimo, Morera ha asegurado que espera que los grupos parlamentarios tengan en cuenta la urgencia y que "no se aparque por más tiempo esta reforma", ya que cree que puede ir en paralelo a la que se pretende hacer del artículo 49.

"Esperamos que tengan sensibilidad. Lo que no sería deseable es que pasara el mismo que con la reforma del Estatut", ha recalcado sobre esta reforma aprobada por Les Corts en 2011 y que no salió adelante definitivamente hasta 2019. Eso sí, ha recordado que "no hubo cierta predisposición en esta reforma por todas las partes" y que fue a partir de 2015 cuando se impulsó.

La reivindicación del reconocimiento del derecho civil se remonta al 28 de abril de 2016, cuando el Constitucional declaró que la ley valenciana de régimen económico matrimonial valenciano no se ajustaba al ordenamiento constitucional, al igual que pasaría con la de custodia compartida y con la de uniones de hecho formalizadas.