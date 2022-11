F. Rodríguez Fornos versus Juan Peset: la història i els símbols

A la sessió inaugural del curs 1941-1942 a la Universitat de València (setembre, 1941), el rector designat uns mesos abans pel règim franquista, Fernando Rodríguez-Fornos (Salamanca 1883-València, 1951), es va dirigir als universitaris amb un discurs titulat “A maestros y escolares”, publicat als Anales de la Universidad de Valencia. Hi exhibia la retòrica característica del primer franquisme, lloances a “nuestro Caudillo” a José Antonio i “a los estudiantes del SEU, que marcharon voluntarios a restañar las heridas sufridas por la Patria, dispuestos a luchar contra el comunismo, por la cultura; la civilización y el dolor de esta España mutilada…” (p. 16) i elogiava “esta bendita hora en que todo es poco para ofrendarlo a Dios, a Ia Patria y a Franco.” (p. 25) Perquè “la política, al penetrar por la violencia en las aulas universitarias, cavaba con la profanación su sepultura, como las hordas rojas de los sin Dios, recibían su sentencia de muerte al profanar Iglesias y Conventos.” (p. 44) Acabava encoratjant “a trabajar todos unidos en Ia paz, por Dios, por Ia Patria. Por Franco. ¡Arriba España! (p. 47)

Durant el període en què València va ser capital de la República, a l'abril de 1937, Juan Peset va pronunciar un discurs a la Universitat titulat “Las individualidades y la situación en las conductas actuales”, on condemnava la revolta militar del juliol del 1936 i l’expansió del feixisme internacional, analitzava l'impacte psicològic de la guerra a escala individual i social, i defensava “la ilusión optimista del 14 de abril de 1931 y el triunfo del Frente Popular.” Aquest text va ser la principal prova de càrrec contra Peset que va abocar a la seua segona condemna a mort i execució.

Hem de mirar aquell temps amb perspectiva, però no cap neutralitat ni pot haver equidistància. Després del triomf, l'11 abril de 1939 les autoritats franquistes van designar rector de la Universitat a José Mª Zumalacárregui, catedràtic de dret, membre del tribunal de responsabilitats polítiques. El procés judicial a Juan Peset es va prolongar des de la seua detenció el 1939 fins a l'afusellament el 1941. Durant aquests dos anys, ni les autoritats acadèmiques ni la Facultat de Medicina es van pronunciar demanant l'indult. Peset havia estat degà de la Facultat de Medicina (1930-1931), vicerector (1931-1932) i rector (1932-1934) de la Universitat. El 14 de maig de 1941, la Junta de Govern a la primera sessió presidida per Rodríguez Fornos va acordar dirigir-se al Ministre d'Educació sol·licitant clemència en la petició d'indult a Peset. Franco ja havia signat el “enterado” i el 24 de maig de 1941 va ser afusellat als murs del cementeri de Paterna.

Mentre Peset esperava que es complís la sentència de mort, Rodríguez Fornos pronunciava una conferència a la sessió inaugural a la Ciutat Universitària de Madrid: “Enseñanzas de la guerra en el estudio de la biogénesis de la emoción.” En presència del ministre d'Educació Nacional, autoritats i jerarquies del règim, després de lloar l'exèrcit nacional, el qual “había de escribir para la historia las páginas más brillantes de su libro con la sangre de miles de españoles que salvaron la Patria, la civilización y la cultura” (p. 4), lloava la Joventut caiguda a la ciutat universitària, “héroes de esta Cruzada… tan brava como la de aquellos soldados de Franco, que, al verla entregada y transformada en recinto y fortaleza de internacionales indeseables, no tuvo más remedio que acudir a estos campos de batalla…” (p. 4).

La seua conferència contenia una reflexió pseudocientífica, ridícula i manipuladora, que separava les emocions civilitzades dels nacionals, de les emocions bàrbares dels rojos. “Las emociones de los nacionales en la España roja no se traducían, o lo hacían muy discretamente, por síntomas neuro-vegetativos ni somáticos. Parecía como si el martirio moral no tuviese otro camino ni resonador más que el psiquismo. Las emociones de la revolución roja actuaban de tal modo… que las vidas quedaban anegadas en el mar sin orillas de la pena con tristeza y resignación… (p. 10) I contava que ”un familiar mío había sufrido tres años antes un infarto de miocardio… una madrugada le llevan a una checa, le amenazan de muerte, le despojan de sus bienes, le maltratan y persiguen y a pesar de correr serios peligros las crisis de angor desaparecen.“ Li confesava: ”el corazón ya no me duele porque no necesita emocionarme el peligro; la vida no me importa; lo esencial es que Franco salve a la Patria“. (p. 11-12)

En els seus discursos, Rodríguez Fornos utilitzava ideològicament i manipulava la ciència per inventar una teoria psicofisiològica de les emocions. Un dels apartats del seu discurs es titula “Las emociones en la zona roja, en las nacionales y en las marxistas.” Hi deia: “Los médicos que vivisteis la España roja fácilmente recordaréis cómo desaparecían de las gentes de orden las neurosis de simulación, la gran histeria, la neurastenia…” En canvi “la histeria y el marxismo tienen muchos puntos de contacto. El marxista, como el histérico, sacaba ventajas de la mentira y había que explotarla a toda costa… a los acordes de la internacional, entre gritos, algarabías y manifestaciones grotescas, desataban las más bajas pasiones, robos, profanaciones y asesinatos. Era la hoguera de la pasión que ardía con llamas rojas de incendio y destrucción.

Los nacionales, recogidos y en silencio, con lágrimas en los ojos, dábamos a la Patria pedazos del alma que se desgranaba y fortalecía al escuchar en la radio la gesta del Alcázar, la defensa de Oviedo o la liberación de Málaga; era el fuego del alma que arde sin llama y sin humo; era la emoción de los espíritus cristianos y patriotas… Puede afirmarse que en los nacionales que vivíamos en la España roja las emociones de guerra destruían nuestros cuerpos tanto como fortalecían nuestras almas. No se vivía más que para oír la radio nacional, cantora de triunfos, de entusiasmos y de vítores a nuestro Caudillo…

Analizando la emoción en uno y otro bando fácilmente destaca la conducta. De un lado el crimen de estado, el más vituperable de la historia; plumas que son dardos y palabras víboras; pasiones viles y crueles apetitos, malicia, impudor, engaño y ficción, todo farsa, y la Patria entregada a los internacionales indeseables y a los ambiciosos incultos. Del otro lado patriotismo, fervor, héroes, tradición, disciplina, ideales de unidad, grandeza y libertad. En unos, emoción de alto contenido espiritual verdadero y profundo. En los otros, incultura, desenfreno y engaño de multitudes no preparadas que desencadenaron la mayor ola de pasiones bajas que mancharon España.

En los nacionales, emoción psíquica; en los marxistas, emociones shock, reflejos vegetativos y animales. En los primeros, emociones que traspasan los límites de nuestra conciencia a las regiones más elevadas que nos acercan a Dios; en los segundos, ambiciones y pasiones violentas que ahogaban todo sentimiento estético.“ (13-16)

Sembla com si Rodríguez Fornos volgués rebatre els arguments que havia exposat Peset en favor de la conducta democràtica i republicana. La seua grollera manipulació de la fisiologia de les emocions el portava a concloure que “Las emociones de guerra han despertado en la conciencia española ideas de Patria, de Religión, de Grandeza, de Unidad y de Imperio”. Concloïa el seu discurs: “Y yo digo ahora, ampliando las palabras de Luis Vives: tres cosas hemos de tener presentes siempre: saber bien de la Patria, decir bien de la Patria y hacer bien a la Patria. Todo por Dios, por España y por Franco. ¡Arriba España!”

Fernando Rodríguez Fornos era degà de la Facultat de Medicina quan el triomf republicà l'abril del 1931 el va fer fora donant el deganat a Juan Peset. Durant l'anomenat “bienni negre”, després del triomf conservador del 1934, Rodríguez Fornos va ser rector substituint Peset fins que va ser destituït i substituït per José Puche en triomfar el Front Popular. Després del cop se'n va anar a Salamanca per tornar en acabar la guerra i el 1941 va ser designat rector fins a la seua mort el 1951.

Dotze anys després de la seua mort, l'Ajuntament de la ciutat va erigir davant de la Facultat de Medicina, a l'Avinguda de Blasco Ibáñez, un monument culminat amb un bust, al pedestal del qual es pot llegir: “La ciudad al Dr. Rodríguez-Fornos, maestro de la medicina valenciana, en homenaje a su total dedicación docente y humanitària, 1963.” Molt a prop hi ha el Carrer del Dr Rodríguez Fornos, i al carrer de la Mare de Déu del Cap es troba el CEIP Rodríguez Fornos. Tots ells honors construïts pel franquisme per exalçar els seus herois. El franquisme va disseminar amb estratègia i abundància els seus símbols antidemocràtics per la nostra ciutat de València. Historiadors com Vicent Gabarda a València o Paul Preston han investigat la massacre del franquisme, que Preston a qualificat com “el holocausto espanyol”, la destrucció planificada de la democràcia i la personalitat de Franco, “El gran manipulador” (Preston). I per això avui, la societat espanyola ha de desmuntar els fonaments de la memòria totalitària del franquisme, construïda sobre la falsedat i desvetlar els crims d’aquell veritable holocaust i restituir l'honor als qui representen els valors de la democràcia republicana, tot desposseint de la glòria els qui van manipular la ciència i, de manera tan brutal com cínica -fins i tot patètica-, es van esforçar per denigrar la llibertat republicana contribuint obertament a la repressió.