Ciudadanos se replantea su apoyo a los Presupuestos del Botánico tras el rechazo su propuesta de crear un fondo para la hostelería

Un fondo de 76 millones de euros en ayudas a la hostelería es la última línea que separa a Ciudadanos de los presupuestos del Gobierno del Botánico. La formación naranja se replantea su apoyo a las cuentas para 2021 presentadas por el gobierno de coalición progresista después de que este lunes PSPV, Compromís y Unides Podem hayan rechazado su enmienda para crear un fondo Covid de apoyo a la hostelería, el turismo y el sector del ocio nocturno.

"Nos vemos en la situación de reconsiderar la postura del trabajo de estos dos últimos meses y pensar que estamos ya más cerca del 'no a los presupuestos", ha advertido el diputado Tony Woodward en declaraciones a los medios, afeando al PSPV que vuelva a negarse a aceptar una de sus medidas, como la bajada de impuestos para las clases medias, condición para apoyar la Ley de Acompañamiento a los presupuestos.

Esta semana las Corts Valencianes debaten las enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, que se votará entre el 21 y el 23 de diciembre en el Pleno. Los grupos del Botánico sostienen que el Consell no ve necesario crear un fondo como tal, sino continuar ampliando las ayudas y la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha asegurado que no tienen "ningún problema en continuar hablando entre todos para ver qué solución es más idónea".

Ciudadanos ha cuestionado la justificación de que un fondo no es el instrumento adecuado y ha reprochado a Compromís y UP que no quieran su apoyo en los presupuestos. "A la oposición ni agua", ha lamentado Woodward frente al rechazo a este "punto de partida para el voto afirmativo o negativo a los presupuestos". Ante esto, el socialista José Muñoz ha remarcado tras el debate que el trámite parlamentario "está vivo", con lo que el fondo podría salir adelante en el pleno. "Esto no es el final del camino; la negociación sigue abierta y hay buenas sensaciones en llegar a un acuerdo"; ha dicho tras el debate sobre el apoyo de Cs a esta ley y a la de medidas fiscales.

Tampoco ha salido adelante otra enmienda de Ciudadanos para que la Conselleria de Hacienda rinda mensualmente cuenta de la ejecución del presupuesto en las empresas del sector público, aunque la diputada de Compromís ha remarcado que están "dispuestos a hablarlo" en un futuro dentro del eje de gobierno abierto del Botànic.