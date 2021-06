Las Corts Valencianes colocan en la fachada del Parlamento una bandera LGTBI con motivo del Día del Orgullo y Vox exige su retirada

El Parlamento Valenciano ha colgado este lunes, 28 de junio, de la fachada del Palau dels Borja (sede de la Cámara autonómica) la bandera LGTBI con motivo del Día del Orgullo: "Desde el 25 de junio de 2015, las Corts se comprometieron a dar difusión a la visibilidad del colectivo LGTBI y trabajar contra la discriminación en nuestra sociedad". Así, con la enseña arcoiris "se recuerdan los acuerdos vigentes del parlamento valenciano".

Des del 25 de juny de 2015, les Corts es comprometeren en donar difusió a la visibilitat del col·lectiu LGTBI i treballar contra la discriminació en la nostra societat. Hui, Dia de l'Orgull, la façana del #PalaudelsBorja recorda els acords vigents del parlament valencià #Orgull pic.twitter.com/yOz8i0wE20 — Corts Valencianes (@cortsval) 28 de junio de 2021

Ante esta iniciativa, el portavoz de Vox en las Corts, José María Llanos, ha presentado un escrito por medio del cual reclama que, "de manera inmediata se ordene la retirada de la bandera colocada en la puerta principal de Las Cortes Valencianas, se cumpla con lo dispuesto por el Tribunal Supremo, y se atienda al ordenamiento jurídico vigente a la hora de realizar cualquier tipo de actividad por parte de esta institución".

El partido de extrema derecha recuerda que la doctrina del Supremo "es clara, no se permite, bajo ningún concepto, la colocación de banderas no oficiales en edificios públicos". Así, apunta que una sentnecia de la sala de lo Contencioso-Administrativo "fija como doctrina que 'no resulta compatible con el marco constitucional y legal y con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan a la de España y las demás legal y estatutariamente instituidas".