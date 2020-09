El debate de política general, que marca el inicio del curso político, se celebrará del 21 al 25 de septiembre

El curso político en Les Corts Valencianes arrancará este año la semana del 21 al 25 de septiembre con la celebración del Debate de Política General que tendrá lugar en tres días, lunes, miércoles y viernes, teniendo en cuenta la necesidad de desinfección obligada por la pandemia de Covid-19.

En concreto, el lunes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se dirigirá a los diputados para realizar la declaración de política general y después tendrá lugar el debate con los grupos. El miércoles se discutirán las propuestas de resolución planteadas por las formaciones y ya el viernes se producirá la votación.

Se dará inicio así al periodo ordinario de sesiones, que se prolongará hasta diciembre, y que contempla cuatro plenos ordinarios con su correspondiente control al 'president', además de los plenos dedicados a la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat de 2021.

La propuesta planteada por el PSPV ha salido adelante aunque el PP ha planteado que se celebraran siete plenos ordinarios, algo que solo han apoyado Cs y Vox.

Según ha explicado la 'popular' Eva Ortiz, se les ha dicho desde el Botànic que no cabían más plenos por la necesidad de reservar semanas para comisiones, pero ha señalado que no cree que "nadie se sienta colapsado" por un pleno y comisiones en la misma semana". "Es cuestión de voluntad política, no quiere sesiones de control, Puig está cada vez más nervioso", ha afirmado.

El socialista Manolo Mata ha señalado que en los últimos 15 años en este periodo de sesiones siempre ha habido cuatro plenos ordinarios, "nunca ha habido más", y se han podido convocar extraordinarios, algo que no sería "descartable" este año si las circunstancias lo requieren. "Hacemos lo que se hace siempre", ha defendido.

Así mismo, los grupos han informado tras la Junta de Portavoces que se ha pedido presupuesto para la instalación de mamparas en el hemiciclo, de manera que puedan acudir a las sesiones los 99 diputados. En principio, estarían listas después del Debate de Política General, por lo que en este se mantendría la restricción y solo podrían acudir el 50 por ciento de los parlamentarios.

El PP había pedido también que se realizaran pruebas PCR a todo el personal de la casa, trabajadores y diputados, y ha lamentado que se les ha dicho que no. "Ni que fuera un equipo de fútbol", ha ironizado Mata, que ha señalado que las empresas privadas pueden realizarlas por su cuenta pero el parlamento, como institución pública, está sometida a las políticas sanitarias públicas.