Ferri: "No nos quedaremos de brazos cruzados mientras la derecha quiere hacer aquí lo que en Madrid”

Botànic, Botànic, Botànic. La intervención del portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha sido una reivindicación de las políticas que desde 2015 se realizan en las Corts Valencianes y en la Generalitat gracias al acuerdo de gobierno progresista. Su discurso ha estado plagado de comparativas de gestión de la crisis sanitaria, contraponiendo las políticas de la Comunidad de Madrid con las de la Generalitat Valenciana: "Gracias a nuestro autogobierno, los 60.000 niños y niñas valencianos han comido bien durante la pandemia, mientras en Madrid, PP y Ciudadanos los obligaban a comer pizza o hamburguesas todos los días", ejemplificaba.

Ferri reivindica el autogobierno como "el instrumento que tenemos los valencianos y valencianas para decir muy claro que no queremos ser la playa de nadie, queremos ser un país avanzado y justo". Que la pandemia no haya sido tan grave como en otros lugares se debe en parte a la gestión previa del Gobierno valenciano: recuperar hospitales privatizados o poner en pie el sistema de servicios sociales. "Y lo hemos hecho con una mi anudada a las espaldas, sin la financiación que necesitamos y con una administración muy debilitada por las trabas para contratar más profesionales públicos", expresaba el síndic. Por ello "no nos quedaremos de brazos cruzados mientras la derecha quiere hacer aquí lo que en Madrid", ha expresado, en referencia al acercamiento de Ciudadanos a Ximo Puig.

Eliminar el artículo de estabilidad presupuestaria de la CE

"Miren si el discurso neoliberal continúa siendo hegemónico que en la Constitución continúa vigente la redacción del artículo 135 de la Constitución, reformado una noche de agosto de 2011. Un artículo que es el padre de la Ley Montoro que ataca nuestros Ayuntamientos, o de las tasas de reposición que debilitan nuestras administraciones. El 135 habla de equilibrio presupuestario pero no habla de equilibrio social. Va contra el déficit en los presupuestos, pero no contra el déficit de escuelas o profesoras o el déficit de médicas o de enfermeros", señalaba Ferri.