El portaveu parlamentari del PSPV s’interessa perquè les asseguradores paguen als bars i restaurants tancats per la pandèmia

Les decisions judicials sobre els recursos dels hostalers afectats per les restriccions en comunitats com el País Basc o Catalunya han generat una certa inquietud en altres comunitats autònomes. La Generalitat Valenciana va decretar el tancament total de l’hostaleria el 19 de gener passat –va entrar en vigor el 21– emparant-se en l’augment dels contagis de COVID-19 i la saturació hospitalària, una decisió que alguns hostalers han recorregut.

Dimarts, el Tribunal Superior de Justícia basc donava la raó al sector i obligava el govern autonòmic a reobrir els bars i restaurants. El mateix dia, l’Audiència Provincial de Girona condemnava una asseguradora a indemnitzar a un local de restauració –una pizzeria– per les pèrdues experimentades durant els tancaments.

Aquest últim cas ha despertat l’interés del portaveu socialista en les Corts Valencianes, que és, a més, advocat en exercici. Manolo Mata s’interessava per les cobertures de les asseguradores arran de la sentència i plantejava en el seu mur de Facebook –no així des del perfil en Twitter, amb un caràcter més polític– als hostalers que han tancat que li enviaren una còpia de la pòlissa de danys o de responsabilitat civil “per verificar si és possible reclamar”. En el cas de Girona, l’empresa ha rebut 6.000 euros d’indemnització.

El portaveu socialista explica que l’interés és personal i respon a la curiositat d’un polític que, a més, és advocat. “Molta gent no sap quins drets té”, explicava el portaveu socialista, preguntat per aquest diari. Com a advocat, el socialista observa que no totes les pòlisses d’assegurances plantegen les mateixes condicions. En algunes és “evident” que s’ha d’indemnitzar, però altres exclouen dels riscos previstos les catàstrofes naturals, per la qual cosa l’advocat considera que s’ha d’analitzar cas per cas.