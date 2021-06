Puig plantea una mesa con regantes y el Ministerio de Transición Ecológica para supervisar el trasvase Tajo-Segura

El Gobierno valenciano reclama una mesa permanente de diálogo entre las comunidades de regantes, la Administración autonómica y el Gobierno central para el seguimiento del trasvase Tajo-Segura. El president de la Generalitat, Ximo Puig, aboga por poner en marcha un espacio para garantizar una "hoja de ruta común que este permanentemente evaluada y dialogada" entre los actores implicados.

El Ministerio de Transición Ecológica ha decidido fijar un caudal ecológico mínimo para el Tajo, que establece en 7 hectómetros cúbicos, a medio camino entre los seis que reclama el Gobierno valenciano y los diez del de Castilla-La Mancha, con previsión de aumentarlo a ocho en 2026. La medida enfrenta a las dos autonomías socialistas con el Gobierno dado el contexto permanente de sequía en ambos territorios y las consecuencias de la falta de agua.

Puig ha manifestado que el Ejecutivo autonómico estará "apoyando a los regantes" y peleará por que el agua llegue a la Vega Baja, "la huerta de Europa". "Buscamos soluciones desde el diálogo y manteniendo la firmeza", ha incidido el president, que insiste en reclamar que "hasta que no estén resueltos otros recursos y se garantice el agua, el trasvase es imprescindible".

El dirigente autonómico pone en valor otros aspectos del plan como las inversiones de mejora en desaladoras e infraestructuras adosadas, la modernización de los sistemas de riego y reutilización y el uso del agua depurada, aunque no descarta plantear alegaciones al proyecto que ha presentado el ministerio. El president reclama al departamento de Teresa Ribera alternativas como compensaciones a los regantes por el uso de agua desalada -su elevado precio es el principal escollo que plantean los agricultores- y acelerar los procesos del plan. "No se pueden poner fechas que limiten el progreso de la Vega Baja. El progreso no se puede poner en cuestión por la falta de agua", ha aseverado, para agradecer al Ministerio su voluntad de diálogo.