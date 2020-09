Unides Podem, Compromís y el PSPV presentan una propuesta parlamentaria para revertir el hospital de Torrevieja, gestionado por Ribera Salud

Los grupos que dan apoyo al Gobierno del Botánico en el parlamento autonómico han registrado este miércoles una Proposición No de Ley para instar al Ejecutivo autonómico a revertir el hospital de Torrevieja, gestionado por Ribera Salud. PSPV, Compromís y Unidas Podemos han registrado la propuesta que pide que se comunique "de manera inmediata" a la empresa que la concesión no se prorroga. La Conselleria debe notificar a Ribera Salud antes de octubre la no renovación de la concesión que finaliza en un año, trámite que a fecha actual no ha realizado.

"Si dicha comunicación no se realiza en tiempo y forma, durante el mes de octubre, se prorrogará automáticamente 5 años tal y como indica el pliego", indican Podemos y Esquerra Unida en un comunicado. La propuesta insta a la Conselleria de Sanidad Universal y Sanidad Pública a inicie el procedimiento administrativo pertinente para no prorrogar la concesión del departamento de salud de Torrevieja y se incorpore a la gestión pública directa "mediante personal y capital propio de la Conselleria y con total seguridad jurídica, siguiendo el camino de la recuperación del departamento de Alzira". Para ello, la Conselleria deberá elaborar las normas encaminadas a la reversión del departamento de salud de Torrevieja "vinculando dicho plan de reversión a un plan de necesidad adaptado al departamento que será propuesto por la institución sanitaria".