El Puerto de València adjudicará la concesión de la ampliación aunque no tenga el visto bueno del Gobierno a la terminal de cruceros

El presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, ha desvinculado este viernes el proceso de adjudicación de la concesión de polémica la terminal norte contenedores de la resolución del coflicto desatado en torno a la terminal de cruceros, paralizada tras las irregularidades detectadas por la Intervención y la Abogacía en relación a la permuta de concesiones aprobada al naviero y consejero del Puerto, Vicente Boluda.

Tras aprobarse el expediente de lesividad para anular la permuta por considerar que puede dañar el interés público, la APV pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se pronunciara sobre la posibilidad de avanzar en la tramitación de la futura terminal de cruceros en los terrenos de la antigua Unión Naval antes de que la justicia resolviera si efectivamente esa permuta es irregular, tal y como sostienen la Abogacía y la Intervención.

Como explicó el propio responsable del Puerto hace un mes, el ministerio tiene hasta diciembre para pronunciarse, por lo que se dio a entender que hasta que llegara esa respuesta el procedimiento que afecta a la ampliación quedaba paralizado, puesto que sin el traslado de la terminal de cruceros, actualmente en la zona norte, no se puede llevar adelante el nuevo proyecto con los cambios promovidos por la APV.

Sin embargo, Martínez, quien ha comparecido este viernes junto al director general Francesc Sánchez tras el consejo de administración, ha afirmado que "son compatibles ambos proyectos (terminal norte y traslado de la terminal de cruceros) y además si tuviéramos que elegir como Puerto de València entre los dos proyectos nos inclinaríamos por la terminal norte, pero en cualquier caso habría alternativas para los cruceros".

El responsable de la entidad ha informado de que en septiembre esperan poder trasladar a Puertos del Estado el proyecto definitivo de los muelles sobre los que se ubicaría la nueva terminal y, una vez obtenido el visto bueno del organismo, se adjudicaría la concesión a TIL, filial de MSC, entre octubre y noviembre, independientemente del pronunciamiento del ministerio sobre el conflicto de la terminal de cruceros.

El director general de MSC en España, Francisco Lorente, expresó este miércoles su deseo de que la APV adjudique en octubre la concesión a TIL.

Por otra parte, Martínez ha anunciado que Puertos del Estado ya ha dado el visto bueno al plan de empresa de la APV que incluye todas las inversiones que se realizarán hasta el año 2025, entre ellas la amplación norte, con un importe del total del conjunto de obras proyectadas de 639 millones de euros.

Entre estas inversiones no figura el acceso norte, cuyo diseño definitivo y costes aproximados se presentará tras el verano, tras el estudio de alternativas realizado por Ineco, la entidad dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Sobre la posibilidad de que comparezca en las Corts para explicar las irregularidades en la permuta de concesiones a Boluda, tal y como sugirió el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, Martínez, se ha ofrecido "gustosísimamente" a explicar en Les Corts el rescate de concesiones titularidad de Unión Naval de Valencia S.A. y los informes al respecto.

El presidente de la APV ha señalado que sí le consta que se haya solicitado en Les Corts la comparecencia del presidente de Puertos del Estado, pero no la suya, y que este no suele acudir. "Yo me ofrezco a sustituirlo gustosísimamente. Ir a predicar lo llevo en la sangre", ha afirmado. "Si me permiten ir, iré", ha insistido, para agregar después que si es necesario él mismo solicitará su comparecencia.