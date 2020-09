La rectora de la Universitat de València inaugura amb una placa amb el seu nom la tanca ‘antibotellón’ del campus dels Tarongers

La Universitat de València dona la benvinguda als alumnes del nou curs amb la inauguració de la tanca antibotellón del campus dels Tarongers. Sobre l’estructura que clou el campus, on eren habituals les concentracions de joves per a ingerir alcohol, se situa ara una placa que recorda l’efemèride.

“Aquesta tanca va ser realitzada durant el mandat de la Rectora Magnífica de la Universitat de València Maria Vicenta Mestre Escrivà, sent degà del Campus i de la Facultat d’Economia José Manuel Pastor Monsàlvez”, indica el senyal, datat al juliol del 2020. Resulta curiós inaugurar un mur que tanca part de l’espai públic i separa la universitat del carrer, més encara tenint en compte que els governs municipals i autonòmic d’esquerra van decidir prescindir de plaques i actes inaugurals en noves construccions.

L’obra, amb un cost pròxim a 3 milions d’euros, es va planejar com a mesura per a evitar el botellón en la zona universitària, pròxima a algunes discoteques, pubs i zones de festa com les places d’Hondures o del Cedre. El campus dels Tarongers, ubicació de les facultats de Dret, Economia i altres ciències socials, es va projectar com una estructura oberta i integrada a la ciutat, amb jardins i parcs dels quals feien ús els veïns. El tancament de la universitat no va agradar ni a veïns ni a alumnat, que recorden que talla carrils bici i jardins d’ús públic. Així ho va fer saber un grup en colpejar els vidres d’un dels camions encarregats de la faena. Després va pintar damunt el vehicle “paràsits” i “organitza la teua ràbia”, així com el cost de l’obra.

Segons va explicar la Universitat quan va presentar l’actuació, tot el recinte quedarà obert al públic en horari lectiu i romandrà tancat a les nits a partir de les 23.00 hores, dissabtes a la vesprada, diumenges i festius. Això sí, alguns accessos a les zones verdes seran gestionats per l’Ajuntament i podrien quedar oberts amb el mateix horari que la resta dels parcs i jardins municipals closos, com per exemple el de Vivers o el Parc Central.