Sandra Gómez proposa no prorrogar l’ATE de Mestalla i obligarà el València CF que “les màquines treballen ja en el camp nou” al maig del 2021

A la propietat del València CF se li acaba el temps i el crèdit. O acaba les obres del nou Mestalla o l’Ajuntament de València i la Generalitat donaran per resolts tots els beneficis urbanístics (pilotes) que el PP va donar al club valencianista per al seu creixement, a imatge i semblança del que es va fer amb el Reial Madrid, l’Atlètic de Madrid o l’Espanyol. La vicealcaldessa de València i responsable d’Urbanisme, la socialista Sandra Gómez, entén –i així ho ha traslladat a la Generalitat Valenciana– que no s’ha de prorrogar l’actuació territorial estratègica (ATE) per a la construcció del nou camp, però tampoc posarà bastons a les rodes si el club valencianista té “les màquines treballant en el camp nou” al maig del 2021, quan caduca l’ATE, segons ha explicat la vicealcaldessa a elDiario.es.

La butla se li ha acabat a la propietat del València CF. Peter Lim –i els que li van vendre el club, entre ells l’actual president del port de València, Aurelio Martínez– es van comprometre a acabar el nou coliseu valencianista per al centenari, és a dir, el 2019. Estem a 4 de setembre de 2020 i el nou Mestalla continua sent una baluerna de formigó que el més que ha acollit és una colònia de gats. Per això, l’Ajuntament de València s’ha mostrat inflexible. O s’acaba el camp, siga qui siga, o caldrà derrocar-lo. Ho ha dit l’alcalde de València, Joan Ribó, i ho farà efectiu la vicealcaldessa Sandra Gómez, que té les competències i que proposa que es reprenguen les obres per a acabar el camp encara que siga fora del termini de l’ATE, que caduca al maig de l’any que ve.

Fa un any el València CF va fer veure que reprenia les obres que es van paralitzar el 2009, però en això es va quedar. De moment el club no ha mogut ni una rajola i la seua intenció és aconseguir una pròrroga de l’ATE per a agafar aire, cosa que no garanteix que s’acabe. Sandra Gómez assegura que Urbanisme informarà en contra d’aquesta petició, per la qual cosa la viabilitat d’aquesta posició quedaria anul·lada. La vicealcaldessa es mostra partidària que no es resolga l’ATE al maig, la qual cosa provocaria un crebant al València CF d’uns 50 milions d’euros pel fet d’eliminar la possibilitat de promoure un centre comercial. Això sí, si el club no es posa a treballar, caldrà prendre mesures i posar fi a aqueixa legislació tan beneficiosa per a les arques valencianistes.

De fet, si l’ATE es resolguera, l’Ajuntament de València no tindria cap crebant econòmic. Sí que en tindria el València CF, que veuria com perd zona terciària en el sòl del vell Mestalla i hauria de derrocar la graderia de la Mar, obres il·legals segons sentència judicial. D’aquesta manera, el club de Mestalla es quedaria amb dos estadis: l’un sense acabar i l’altre amb una ordre d’enderrocament.

La postura de la responsable d’Urbanisme aboca el València CF a moure fitxa. I sobretot, a moure grues i obrers. En cas contrari, deixarà d’ingressar molts dels milions compromesos en la venda del vell Mestalla i tindrà un estadi nou amb capacitat per a 60.000 espectadors que seguirà sense poder usar.

El València CF ha demanat reunions amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i amb l’Ajuntament de València per guanyar temps. Però els anys en què l’Administració s’agenollava davant els desitjos del futbol han acabat.