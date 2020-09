Sandra Gómez propone no prorrogar la ATE de Mestalla y obligará al València CF a que "las màquinas trabajen ya en el nuevo campo" en mayo de 2021

A la propiedad del València CF se le acaba el tiempo y el crédito. O acaba las obras del nuevo Mestalla o el Ayuntamiento de València y la Generalitat darán por resueltos todos los beneficios urbanísticos (pelotazos) que el PP le dio al club valencianista para su crecimiento, a imagen y semejanza de lo que se hizo con el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Espanyol. La vicealcaldesa de València y responsable de Urbanismo, la socialista Sandra Gómez, entiende -y así se lo ha trasladado a la Generalitat Valenciana- que no se debe prorrogar la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para la construcción del nuevo campo, pero tampoco pondrá palos en las ruedas si el club valencianista tiene "las máquinas trabajando en el nuevo campo" en mayo de 2021, cuando caduca la ATE, según ha explicado la vicealcaldesa a elDiario.es.

La bula se le ha acabado a la propiedad del València CF. Peter Lim -y quienes le vendieron el club, entre ellos el actual presidente del puerto de València, Aurelio Martínez- se comprometieron a terminar el nuevo coliseo valencianista para el centenario, es decir en 2019. Estamos a 4 de septiembre de 2020 y el nuevo Mestalla continúa siendo un mamotreto de hormigón que lo más que ha acogido es una colonia de gatos. Por ello, el Ayuntamiento de València se ha mostrado inflexible. O se acaba el campo, sea quien sea, o habrá que derribarlo. Lo ha dicho el alcalde de València, Joan Ribó, y lo hará efectivo la vicealcaldesa Sandra Gómez, que tiene las competencias y quien propone que se reanuden las obras para acabar el campo aunque sea fuera del plazo de la ATE, que caduda en mayo del año que viene.

Hace un año el València CF hizo ademán de reanudar las obras que se paralizaron en 2009, pero en eso se quedó. De momento el club no ha movido ni un ladrillo y su intención es conseguir una prórroga de la ATE para coger aire, algo que no garantiza su finalización. Sandra Gómez asegura que Urbanismo informará en contra de esta petición, por lo que la viabilidad de esta posición quedaría anulada. La vicealcaldesa se muestra partidaria de que no se resuelva la ATE en mayo, lo que provocaría un quebranto al València CF de unos 50 millones de euros al eliminar la posibilidad de promover un centro comercial. Eso sí, si el club no se pone a trabajar, habrá que tomar medidas y acabar con esa legislación tan beneficiosa para las arcas valencianistas.

De hecho, si la ATE se resolviera el Ayuntamiento de València no sufriría ningún quebranto económico. Sí que lo sufriría el València CF, que vería cómo pierde zona terciaria en el suelo del viejo Mestalla y tendría que derribar la grada de la Mar, obras ilegales según sentencia judicial. De esta manera, el club de Mestalla se quedaría con dos estadios: uno si acabar y el otro con una orden de derribo.

La postura de la responsable de Urbanismo aboca al València CF a mover ficha. Y sobre todo, a mover grúas y obreros. De lo contrario, dejará de ingresar muchos de los millones comprometidos en la venta del viejo Mestalla y tendrá un estadio nuevo con capacidad para 60.000 espectadores que seguirá sin poder usar.

El València CF ha pedido reuniones con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y con el Ayuntamiento de València para ganar tiempo. Pero los años en que la administración se arrodillaba a los deseos del fútbol han terminado.