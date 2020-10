Acte institucional en el Palau, homenatge a la senyera sense processó cívica i concentració reivindicativa en un 9 d’Octubre marcat pel coronavirus

La ciutat de València celebra enguany “un 9 d’Octubre molt diferent”, amb un programa adaptat per a previndre l’expansió de la pandèmia del coronavirus. “Però el festejarem amb el mateix orgull de ser un poble que creu fermament en la solidaritat, la cooperació, l’empatia i la responsabilitat”.

Amb aquestes paraules, l’alcalde Joan Ribó s’ha dirigit a la ciutadania per convidar-la a defensar aquests valors, que són qualitats “del valencianisme més necessàries en temps de crisi”, durant la festivitat del dia dels valencians i valencianes.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ho ha explicat amb motiu d’aquesta commemoració, en què ha manifestat que el “2020 serà recordat com l’any que aquesta terrible pandèmia va marcar les nostres vides”. “Però també el recordarem com l’any que, des de la unió, vam fer front a les adversitats”, ha afegit en aquest missatge en què el primer edil destaca que “l’essència de la celebració es manté intacta, a pesar que la situació obliga al desenvolupament d’un programa diferent”.

“Som un poble que al llarg de la nostra història hem demostrat fortalesa i resiliència. Capacitat per a recuperar-nos. Braç a braç. I així ho tornarem a fer. Així ho estem fent ja. Intentant que ningú es quede arrere. Per això, unim-nos més que mai”, ha subratllat Joan Ribó.

Pel que fa als actes, divendres a les 12.00 hores es traurà la senyera del Museu Històric i es traslladarà al Saló de Cristall, acompanyada d’una representació de la Corporació i els timbalers, mentre es llancen 21 salves pirotècniques. A causa de la pandèmia i de les restriccions a la congregació de persones, enguany no es podrà celebrar la processó cívica, de manera que se celebrarà un acte d’homenatge institucional i ciutadà a la senyera.

Així, una vegada la senyera estiga en el Saló de Cristall, i davant la corporació i les institucions més representatives, situades en el mateix Saló de Cristall i en l’Hemicicle, es procedirà als parlaments d’homenatge, que conclouran amb la lectura del poema “Cant de la senyera” de Carles Salvador, la interpretació dels himnes oficials i la disparada d’una mascletà simbòlica des de la mateixa casa consistorial.

A partir de les 15.00 hores aproximadament, “tota la ciutadania està convidada, amb les mesures de seguretat oportunes, a entrar a sa casa per homenatjar la senyera fins a les 20.30 hores, en què tornarà al museu”.

L’alcalde també ha destacat la disparada de diverses mascletaes, el mateix dia 9, des dels pobles de València, “per a estendre la celebració en tota la ciutat i complir les mesures de seguretat, sense que hi haja concentracions de persones en un sol punt”.

Atesa la situació actual, els espectacles pirotècnics estan programats com un acompanyament simbòlic a la celebració particular d’aquest 9 d’Octubre, per la qual cosa des de l’Ajuntament s’ha fet una crida a la ciutadania a gaudir dels espectacles des dels seus domicilis (balcons, terrats...) o des d’espais oberts que permeten mantindre la distància física aconsellable en aquest moment, al mateix temps que s’ha instat a no efectuar desplaçaments entre els nuclis urbans i aglomeracions per garantir les mesures de seguretat i evitar qualsevol incidència.

Quant a l’acte institucional organitzat per la Generalitat Valenciana, tindrà lloc a les 10.30 hores al Palau. La reducció d’aforaments per a complir les distàncies de seguretat obliga a reduir el nombre de convidats i a distribuir-los per diversos salons del Palau de la Generalitat.

També s’ha reduït el nombre de guardonats i s’ha eliminat la tradicional recepció a la societat civil que s’organitzava després que els membres del Consell participaren en la tradicional processó cívica de la senyera, que també s’ha suspés per l’Ajuntament de València a causa de la pandèmia.

Entre altres polítics, hi acudiran el ministre de Transports, José Luis Ábalos; el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes i el president del PP, Pablo Casado.

En aquesta ocasió, l’Alta Distinció de la Generalitat ha recaigut en el “poble valencià” per la seua actitud de responsabilitat davant la COVID-19; la Distinció serà per a 13 col·lectius que han tingut un paper destacat en la pandèmia; el Premi de les Lletres ha anat a parar al poeta Marc Granell i el Joan Lluís Vives ha sigut per al vicepresident de la Comissió Europea des del 2014, Frans Timmermans, pel seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic.

A la vesprada, també hi haurà canvis en el vessant més reivindicatiu de la celebració. La manifestació que acostuma convocar la Comissió 9 d’Octubre s’ha reconvertit en una concentració al Parterre davant l’estàtua de Jaume I, en la qual els organitzadors han advertit que es respectaran totes les recomanacions de protecció davant de la pandèmia.