Així serà el jardí que flanquejarà l’estació del Cabanyal i que bandeja la idea del PP de prolongar Blasco d’Ibáñez

El ple de l’Ajuntament de València va aprovar dijous de manera inicial el Pla Especial del Cabanyal-el Canyamelar (PAC) que substitueix el projecte traçat per l’alcaldessa difunta Rita Barberá consistent a prolongar l’avinguda de Blasco Ibáñez fins a la mar, cosa que suposava trencar la trama urbanística protegida del barri i la destrucció de 1.600 habitatges.

En contraposició, el pla aprovat i remés ara a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat preveu la construcció de 1.150 habitatges, dels quals 700 seran públics de lloguer assequible (un 60%), la protecció de 1.600 elements urbanístics i un 47% més de zones verdes.

De totes aquestes, destaca pel seu simbolisme i perquè serà una de les primeres a executar-se el nou jardí que s’habilitarà com a entrada al barri flanquejant l’estació del Cabanyal.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha posat en valor que la intervenció en aquesta zona, ja que “serà la porta d’entrada al barri mariner just on començava la zona zero del pla de destrucció del PP”.

A través dels fons Edusi l’Ajuntament podrà dur a terme la reurbanització del marge oest del barri del Cabanyal, al voltant del carrer de la Serradora i l’estació de tren. En concret, l’actuació comprén el desviament de la calçada dels carrers del Marí Blas de Lezo i de la Serradora en la intersecció amb l’avinguda de Blasco Ibáñez, així com la instal·lació del carril bici, la millora del paviment de voreres, l’ampliació d’escocells i la millora global de l’accessibilitat.

Per fer-ho es modifica el traçat de la calçada, desviant el trànsit cap a una nova rotonda enjardinada situada entre l’avinguda de Blasco Ibáñez i l’estació. Així doncs, s’allibera tot l’espai entre l’estació i el barri per “poder generar tota una nova plaça i zona verda a manera de nova entrada al barri, i com a rematada final de Blasco Ibáñez”, ha precisat la també candidata socialista a l’Alcaldia de València.

“Aquesta nova plaça de connexió del barri amb l’estació acollirà una quantitat important d’arbratge i vegetació, i generarà un espai de passeig i descans dotat d’elements de mobiliari accessible i sistemes de drenatge sostenible”, ha descrit. A més, ha explicat que el projecte preveu que, integrats en el disseny d’aquestes zones verdes, es formaran cinc zones afonades o bols d’infiltració per a la recollida d’aigües, dues de les quals amb vegetació, i que, per tant, actuaran a més com a filtre verd per al tractament de les primeres aigües d’escolament.

El projecte preveu a més que es genere una altra gran zona verda al costat del centre de salut, conformant un entorn més saludable per a aquest i millorant l’accessibilitat dels carrers que comuniquen els barris de l’Illa Perduda i Beteró amb aquest equipament.

L’obra, que es licita amb un pressupost de més de 5,3 milions d’euros, té un termini d’execució aproximat de 12 mesos. Amb aquesta intervenció la regidora socialista ha posat en valor que el Cabanyal-el Canyamelar “tindrà la seua nova gran plaça d’entrada i benvinguda al barri”. “Recuperem així espais fins fa poc condemnats a l’enderrocament, fent d’aquesta part del barri un nou lloc de trobada i de vida per a tots els veïns i veïnes del barri”, ha afirmat.

Gómez ha recordat que, a més d’aquest projecte, hi ha altres tres Edusi que, en la seua opinió, “transformaran definitivament el barri i impediran que torne l’amenaça de destrucció i expulsió dels veïns i veïnes”.

Projecte 2: eixos est-oest

L’objecte del projecte és la reurbanització de tres eixos amb prioritat per als vianants que garantisquen una mobilitat activa est-oest en el barri. Es transformen uns vials pensats des de la lògica del trànsit rodat en itineraris més amables i accessibles, connectant el bulevard de la Serradora amb la trama urbana més pròxima a la mar. Aquest projecte serà adjudicat d’ací a poc i té un termini d’execució de set mesos.

Projecte 3: Mercat del Cabanyal

El projecte se centra en la reurbanització de gran part de l’entorn del Mercat del Cabanyal, reordenant els carrers circumdants per millorar l’accessibilitat per als vianants al Mercat. Aquesta operació genera una nova plaça per als vianants en forma de L, ampliant generosament les zones verdes i l’arbratge en la zona. El projecte està en fase de recepció d’ofertes i el termini d’obres és de set mesos.

Projecte 4: illa oest

Aquest projecte preveu la reurbanització completa de l’illa delimitada pels carrers de la Serradora, Lluís Despuig, Martí Grajales i Sánchez Coello. Per fer-ho es plantegen dues seccions carrers de plataforma única, que milloren l’accessibilitat per als vianants i que introdueixen vegetació i arbratge, ara inexistents. Està en la fase final d’adjudicació i té un termini de huit mesos.

Inversió i terminis

La inversió total prevista per a l’execució d’aquests projectes és de més de 12.600.000 d’euros finançats al 50% per fons de la Unió Europea, dins de l’estratègia Edusi.

Per a Gómez, la reurbanització de tota aquesta zona del barri és “una actuació molt representativa i simbòlica del model de ciutat i d’espai urbà que des de la Delegació de Desenvolupament Urbà estem impulsant, dins del projecte València Ciutat de Places, avançant en l’objectiu de fer de València una ciutat més saludable i sostenible per als seus veïns i veïnes”.

A més, Gómez ha recordat ja s’ha aprovat provisionalment del Pla Especial del Cabanyal-el Canyamelar que “liquida el pla de destrucció del PP” i aposta “per la rehabilitació i per un barri en què els veïns puguen viure”.