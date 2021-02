La Guàrdia Civil busca un home per haver segrestat més d’una setmana la seua exparella, a qui va amenaçar de mort, i el seu fill a Torrevella

La Guàrdia Civil de Torrevella va a la cerca d’un home que ha retingut la seua exparella i el seu fill menor durant, almenys, els últims 9 dies. La família de la jove va cursar denúncies per la seua desaparició els dies 26 i 28 de gener passats en dependències de l’institut armat arran d’haver rebut un àudio de l’home en què se’l sentia proferir amenaces de mort a la xica.

La Guàrdia Civil va establir un control específic per a la cerca a principis del mes de febrer, encara que, de moment, no ha donat resultat. Pel que sembla l’home, sobre el qual pesa una ordre de crida i cerca per un robatori i que ja ha estat a la presó, es va desfer del telèfon mòbil perquè no poguera ser localitzat pel GPS.

Fonts de la família temen per la vida de tots dos i no descarten que el pretés autor del segrest se’ls haguera emportat a Sevilla. Altres fonts pròximes al cas assenyalen que el menor podria haver sigut entregat a una familiar del pare, encara que de moment l’institut armat no ha pogut confirmar aquest supòsit.

De moment, l’advocada de la família d’ella sol·licitarà una ordre de detenció nacional mentre que, assenyalen aquestes mateixes fonts, el jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Torrevella hauria obert diligències.