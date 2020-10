Un altre imputat en el cas Alqueria assenyala José Luis Vera per haver avalat els contractes d’alta direcció investigats

Raúl Ibáñez Fos, directiu nomenat per Compromís al capdavant de l’Àrea d’Administració General de Divalterra (antiga Imelsa) i investigat en el marc del cas Alqueria, ha seguit la línia de defensa d’altres imputats i ha apuntat al cap jurídic de la Diputació de València, José Luis Vera, que ni està investigat en la causa ni se l’espera.

Ibáñez, membre de Compromís a Sueca, “ni és autoritat ni funcionari públic, ni ha dictat cap resolució en cap assumpte administratiu, per la qual cosa no hauria d’haver sigut mai investigat” per un delicte de prevaricació administrativa, segons un escrit de la seua defensa a què ha tingut accés elDiario.es. La mateixa argumentació serveix, argumenta l’escrit, per a l’altre delicte de què se l’acusa (malversació).

El militant de Compromís va signar el seu contracte d’alta direcció el 4 de novembre de 2015, rubricat pel gerent llavors José Ramón Tíller. L’escrit, que sol·licita el sobreseïment lliure o provisional de la causa per a Ibáñez, aporta el correu electrònic en què Vera dona la benvinguda al nou cap de l’Àrea d’Administració General de Divalterra i li explica, a grans trets, l’organigrama i les funcions dels llocs directius.

Vera, segons afirma l’escrit, “amb els seus coneixements jurídics era perfectament conscient en aquells dies del tipus de contracte que la direcció d’Imelsa havia triat, que era totalment legal, i de les funcions que Ibáñez havia de desenvolupar”. “Per quin motiu havia de dubtar quan va signar el seu contracte de treball que era il·legal?”, es pregunta. El militant de Compromís va exercir les seues funcions com a responsable del departament de Serveis Generals d’Administració fins que va ser destituït el 24 de març de 2018.

Així doncs, Ibáñez desconeixia fins al moment del seu cessament la “polèmica que hi havia sobre els contractes d’alta direcció” i els informes jurídics. “L’únic motiu” pel qual Ibáñez està sent investigat, lamenta l’escrit, “és per haver signat un contracte de treball i haver desenvolupat totes i cadascuna de les funcions que se li van encomanar durant la seua vida laboral en Divalterra”.

L’investigat rescata en el seu escrit un informe sobre el contracte d’alta direcció signat per Vera el 14 de juny de 2016 en què indica que les decisions que va prendre la gerència “van ser adoptades amb les cauteles necessàries i secundant-se en assessoraments jurídics suficients en cada cas”. “Cal recordar que estem tractant en un procediment penal qüestions que ni per a la jurisdicció contenciosa administrativa són clares”, postil·la l’escrit.

El mateix argument sobre els informes positius de Vera el va usar la cogerent de Compromís, Agustina Brines. Després de la declaració de Brines, en què va afirmar que el cap de Jurídic no va posar objeccions als contractes d’alta direcció que investiga la causa, Ricard Gallego, excap de gabinet de Jorge Rodríguez en la institució provincial, va demanar al jutge, sense èxit, que citara a declarar Vera. El magistrat tan sols va acceptar una altra declaració de Gallego mateix.

El lletrat José Luis Vera produeix amor i odi a parts iguals en les files del seu partit i dels seus socis de Compromís. L’exgerent d’Imelsa, Víctor Sahuquillo, va advertir a Jorge Rodríguez en un correu electrònic profètic que figura en el sumari que Vera es guiaria per interessos “aliens al que representa el PSOE”. Vera no ha sigut mai investigat en la causa. La instrucció del cas Alqueria, tal com va informar aquest diari, està pràcticament liquidada.