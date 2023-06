“Anaven a tirs”: la defensa de l’exsogre del ionqui dels diners nega el tripijoc d’un contracte milionari del cas Taula

El judici de la peça separada D del cas Taula, relatiu al presumpte tripijoc del contracte del centre d’atenció telefònica de l’empresa pública Imelsa de la Diputació de València, encara la recta final amb l’exposició de les conclusions de les defenses. El lletrat de l’empresari Mariano López, exsogre de Marcos Benavent (autodenominat ionqui dels diners) i acusat per haver cobrat quasi 200.000 euros a través d’una firma pantalla a nom de la seua cunyada de l’adjudicatària del servei d’atenció telefònica, ha negat que el contracte estiguera falsejat. També ha demanat la nul·litat de les actuacions des de la primera declaració de Benavent davant la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil l’11 de juny de 2015 pel fet de considerar que no s’han complit les “garanties bàsiques del dret penal i del dret a la defensa”.

La defensa de Mariano López, que exerceix David González, sosté que el jutge instructor simplement es va referir a les “probabilitats” que l’exsogre del ionqui dels diners participara en el tripijoc de l’adjudicació del centre d’atenció telefònica i ha recordat que “no es poden confondre els indicis amb les proves”.

El lletrat argüeix que els perits “de reputació irreprotxable” que han comparegut en el judici han establit amb “claredat meridiana que ací no va haver-hi tripijoc”. La defensa de Mariano López afirma que els set membres de la mesa de contractació van assegurar que l’expresident popular de la Diputació de València Alfonso Rus, també acusat en la causa, “ni és d’Imelsa, ni té capacitat de contractació, ni presideix la mesa ni té poders”.

L’advocat de l’acusat ha ironitzat sobre la tesi de la Fiscalia Anticorrupció, segons la qual el presumpte tripijoc es va deure a l’amistat entre López, Rus i el funcionari Salvador Deusa. “Estem en la pel·lícula d’amistats perilloses, tots són amics íntims, no sabem quan ni qui ni per què”.

La defensa de l’empresari ha incidit en la mala relació personal entre Mariano López i Marcos Benavent en l’època en què es va adjudicar el contracte, després del divorci del ionqui dels diners i la seua exdona. “Va haver-hi una separació dolorosa de Marcos Benavent amb la seua dona” i, des de llavors, no hi havia “cap relació entre les parts”, ha dit.

El lletrat ha recordat que va ser Mariano López qui va lliurar les cintes amb els enregistraments secrets del ionqui dels diners a la diputada provincial d’Esquerra Unida llavors, Rosa Pérez Garijo. “Anaven a tirs”, ha manifestat pel que fa a la relació entre López i Benavent. “Des de la separació fins a l’adjudicació aquests homes no es van parlar”, ha afegit.

També ha negat que l’empresari mantinguera amistat amb Rus o afinitat política amb el PP. “Ni relació personal ni relació de partit”, ha postil·lat. A més, l’advocat de Mariano López ha defensat l’empresa pantalla amb què el seu client va cobrar de l’adjudicatària del centre d’atenció telefònica (al capdavant de la qual figurava la seua cunyada, acusada per un presumpte delicte de blanqueig de capitals) i ha recordat que va presentar les declaracions tributàries dels pretesos serveis facturats.

La defensa de Benavent qüestiona els registres de l’UCO

Per part seua, el lletrat del ionqui dels diners, el penalista Juan Carlos Navarro, ha qüestionat els registres efectuats per l’UCO, especialment el del despatx de l’anterior advocat de Benavent, durant la fase inicial de col·laboració amb Anticorrupció de l’acusat. “La interlocutòria que legitima l’entrada i el registre és parcial i esbiaixada”, ha afirmat.

També ha qüestionat la confiscació dels correus electrònics d’alguns ordinadors de l’empresa pública de la Diputació de València després de l’encàrrec del nou ens provincial, després del mandat de Rus, a una auditora. La defensa de Benavent considera que va afectar el dret a la privacitat.

D’altra banda, l’advocat ha qüestionat la tesi que manté Anticorrupció del favoritisme a Mariano López pel que fa a l’adjudicació, per “la seua relació familiar”. “Ans al contrari, des del 2009 no van acabar bé”, ha dit en referència a la separació de Benavent i la seua dona. Fins i tot ha assegurat que, quan una directiva va detectar incompliments en la prestació del servei, el ionqui dels diners no va posar traves que indagara. “No podem concloure que Marcos Benavent haja tingut una cooperació necessària eficaç”, ha conclòs.