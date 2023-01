Arranca l’Any Nino Bravo amb un homenatge al cantant de ‘Libre’ o “Un beso y una flor’

L’any en què es compleixen 50 anys de la defunció de Luis Manuel Ferri Llopis serà reconegut com l’Any Nino Bravo, que era el seu nom artístic. El parlament valencià, en suport a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, localitat natal de l’artista, va declarar en el seu últim ple que el 2023 siga l’any que homenatge l’intèrpret de cançons com ara Libre o Un beso y una flor. Tots els grups parlamentaris van donar el seu suport el desembre passat a una iniciativa plantejada pel PSPV per reivindicar el seu llegat musical, traslladant la petició del municipi de naixement de l’artista.

Per a iniciar els actes que homenatgen el cantant, la Sinfonietta Valenciana organitza dissabte a les Escoles Sant Josep de València un concert que recorre els principals treballs de l’artista. Els intèrprets faran un repàs del llegat artístic amb unes versions per a orquestra i solistes adaptades pel compositor Saül Gómez. Amb les veus de les sopranos Francesca Calero i Rebeca Cardiel, el tenor Julio Morales i el baríton José Julián Frontal, sota la direcció de José Vicente Leal, serà el primer gran homenatge de l’any.

En la declaració institucional, el parlament autonòmic proclama que “encara hui continua ressorgint la seua veu i continuen ressonant les seues cançons que traslladen un missatge universal: el de la música en clau valenciana”. Les Corts Valencianes recorden que la figura de Nino Bravo “continua inesborrable en la vida del poble valencià” des que va perdre la vida en un tràgic accident de trànsit el 1973, després d’aconseguir la fama internacional i posicionar-se com un dels artistes de la Comunitat Valenciana amb més projecció de la història i com una de les veus més distintives del segle XX. Luis Manuel Ferris Llopis, nascut el 3 d’agost de 1944, es va convertir en un dels artistes més influents de la música pop en castellà i en “un autèntic mite que ha traspassat la frontera del temps i la geografia valenciana”.

Una altra de les accions que seguirà a l’homenatge serà actualitzar el Museu de Nino Bravo, “un punt de peregrinació turística”, a través d’un conveni entre la Secretaria Autonòmica de Turisme i l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, dotat amb 40.000 euros, per a digitalitzar i renovar les instal·lacions.