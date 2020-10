El col·legi major del brot a València pertany a un fons d’inversió vinculat a un fill d’Ana Botín

La residència d’estudiants Galileo Galilei, en les instal·lacions de la qual es va organitzar una festa eivissenca multitudinària que ha provocat un brot de coronavirus i que ha obligat a tancar la Universitat Politècnica de València, està controlada per una societat luxemburguesa pertanyent al fons Stoneshield Investment Fund SCA SICAV-RAIF, segons les dades del Registre Mercantil del ducat consultades per elDiario.es i avançades per El Confidencial.

El gerent de l’empresa matriu luxemburguesa és Juan José Pepa, el financer argentí que va crear el fons Stoneshield Capital després d’abandonar Lone Star. Pepa va crear Stoneshield Capital amb el seu soci Felipe Morenés, fill d’Ana Patrícia Botín, i entre els seus inversors figura el financer Warren Buffett, segons Vozpópuli.

Stoneshield Southern Real Estate Holding SARL és la matriu luxemburguesa des de la qual Pepa vehicula les inversions en el sector de les residències d’estudiants. La societat és propietària de Campus Newco SL, una empresa instrumental que, al seu torn, posseeix Student Property Income SA. Aquesta última empresa participa en desenes de societats dedicades a les residències d’estudiants en diferents punts d’Espanya.

Una de les empreses participades, que depén en última instància de la matriu luxemburguesa, és Micampus Galileo Galilei SL, que gestiona el col·legi major de la Politècnica. L’empresa, constituïda el 25 de maig de 2018, capta inversors per a la seua cartera i s’ha especialitzat en el sector de les residències privades per a estudiants universitaris. Micampus Galileo Galilei SL va facturar set milions d’euros el 2018 i es va embutxacar un benefici net de 2,3 milions, segons els seus comptes anuals.

La residència Galileo Galilei s’enfronta ara a una investigació de la Policia Autonòmica. Els assistents poden ser multats fins amb 100 euros i el col·legi major fins amb 60.000 euros.