Conselleria recorre la resolució del Ministeri d'Agricultura que rebutja la denominació 'Cava de Requena'

La Conselleria d'Agricultura i Desenvolupament Rural ha interposat un recurs a la resolució del Ministeri d'Agricultura, del passat 10 de juny, que no permet l'ús de la denominació d'origen (DO) cava de Requena, en aprovar la modificació del plec de condicions a instàncies del Consell Regulador de la DO Cava.

El procediment contenciós-administratiu de la Generalitat assenyala "discriminació als operadors valencians als quals se'ls imposa una prohibició en la identificació, que no existeix per a la resta de territoris productors".

La Conselleria argumenta que "el 'Plec de condicions omet deliberadament' citar 'Requena' com a unitat geogràfica menor, malgrat que la finalitat de la zonificació és la d'atorgar al consumidor i al mercat una més fàcil identificació de l'origen del cava que consumeix, com un element de valor més d'aquest".

El secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Roger Llanes, ha afirmat que "la Generalitat ni entén ni comparteix en absolut els criteris que s'estan esgrimint per a rebutjar una cosa tan òbvia i evident amb caràcter general com que el cava elaborat a Requena puga dir-se cava de Requena i, precisament per això, perquè la reivindicació del sector del cava valencià és justa, lògica i del tot raonable la recolzarem en els tribunals i allí on siga necessari".

El recurs ha incidit en la idoneïtat del nom Requena, ja que "gaudeix d'arrelament, notorietat i fama", a més de complir la normativa europea, que admet el municipi com a base de la identificació zonal.

El director general de Desenvolupament Rural, David Torres, ha lamentat que la zonificació "puga servir d'excusa per a trencar amb 40 anys dedicats a construir i consolidar la reputació de la marca Requena com a zona productora de cava".

La fira del cava valencià de Requena, l'existència de l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena o el nomenament anual de l'Ambaixador del Cava de Requena, són només alguns exemples de "aquest vincle manifest entre el producte i el territori de producció", segons Torres.

L'escrit assegura que "realitzar una aplicació injusta" del Reglament de la UE 1308 "pot portar a l'injust tergiversar-lo", en referència a justificar la prohibició en la coincidència parcial de la subzona Requena amb el nom de la DOP vínica Utiel-Requena.

Sobre aquest tema, al·ludeix a la coexistència pacífica de totes dues denominacions, al respecte als drets adquirits pels elaboradors de cava i a l'expressat per la DOP Utiel-Requena que manifesta "no tindre cap objecció a la identificació de la zona productora de cava amb el nom de Requena".

Torres ha instat a valorar la proposta de consens dels productors de Requena i s'ha mostrat favorable a un diàleg amb el Consell Regulador i el Ministeri d'Agricultura que conduïsca a reconéixer els interessos del sector valencià.