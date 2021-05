L’Ajuntament de Cullera posa fi al Pla d’Ajust després de 9 anys

Cullera sol·licitarà al Ministeri d’Hisenda eixir-se’n del Pla d’Ajust. Ho farà mitjançant un refinançament del deute pendent amb unes condicions molt més favorables i una sola entitat bancària que li permetran estalviar prop de 600.000 euros en interessos.

Aquest dimarts s’aprovarà en el Ple Municipal l’aprovació d’este préstec amb un interés tipus fixe del 0,22 % fins al 2032, i la posterior sol·licitud al Ministeri per donar per finalitzat el pla d’ajust en el qual estava immers el consistori des del 2012.

“Eixir del pla d’ajust és una victòria de la ciutadania, conjugada amb esforç i compromís de totes i totes i, alhora, de la gestió eficient dels recursos públics”, defensa l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

El primer edil ha insistit en què en tan sols sis anys el seu govern ha donat la volta a la gestió econòmica de l’Ajuntament que era “un desastre”, per afegir que “una cosa que pareixia impensable ho hem aconseguit i, a més, estalviant-nos més de mig milió d’euros a les arques municipals”.

Mayor ha reivindicat que “en els darrers anys hem reduït l’endeutament per baix del 50%, quan en 2012 arribarem a màxims històrics al 180%, i tot això sense pujar impostos i potenciant any rere any la inversió social, les ajudes, l’obra pública i la millora dels serveis”. “D’heretar un autèntic col·lapse i una situació caòtica, hem passat a serietat en la gestió, sanejament econòmic i viabilitat per al futur i progrés de la nostra ciutat”, valora l’alcalde.

Eixida del pla d’ajust

Així des del govern municipal s’afirma que “l’esforç en matèria de política econòmica de l’Ajuntament de Cullera seguix donant resultats positius”. Així apunten que l’estabilitat econòmica, el compliment de la regla de despesa imposada pel Ministeri d’Hisenda i dels límits de deute o la dràstica reducció en el període de pagament mitjà a proveïdors han estat necessaris per complir amb els paràmetres que permeten poder eixir del pla d’ajust.

De fet, el govern encapçalat per Jordi Mayor acabà el 2020 deixant l’endeutament heretat en un 44%, quan en 2015 el consistori tenia que fer front a un endeutament de 32 milions d’euros que en 2012 arribà a màxims històrics amb un 180 % d’endeutament. A més a més, a hores d’ara el període mitjà de pagament a proveïdors se situa per baix dels 30 dies, quan hi ha hagut moments que es tardava any i mig en pagar factures i en 2015 el període mitjà era de 150 dies.