L'Ajuntament d'Ontinyent controla la correcta col·locació de la mascareta amb un dispositiu d’intel·ligència artificial

L’Ajuntament d’Ontinyent compta amb un dispositiu d’intel·ligència artificial a l’edifici principal per garantir l’ús de la mascareta i la seua correcta col·locació per protegir al personal i la ciutadania. La regidora de Govern Obert, Natàlia Enguix, afirma que “després de mes i mig d’ús, podem constatar la seua efectivitat. Cada persona que ha visitat l’Ajuntament ha pogut realitzar els seus tràmits amb totes les garanties sanitàries”, remarcava.

En aquest sentit, la regidora anunciava l’adquisició d’almenys tres dispositius perquè “estem molt satisfets del seu funcionament. Hem pogut controlar l’aforament i regular l’accés a l’edifici de l’Ajuntament de manera segura i àgil, sense necessitat de cap contacte i respectant la privacitat de les persones”, així com d’haver continuat donant suport a la indústria local.

Aquest dispositiu, que ha estat desenvolupat per l’empresa local Rielec, controla la temperatura i la mascareta gràcies a les càmeres infraroges amb funcions d’intel·ligència artificial amb que compta este dispositiu. Des de l’empresa Juan Gomis manifestava que “compta amb un software desenvolupat des de zero per nosaltres, el que ens permet adaptar-nos a les necessitats que té cada sector”.

En aquest sentit, detallava que l’última modificació incorporada permet limitar l’accés a determinades zones de qualsevol establiment o magatzem a través de reconeixement facial evidenciat la gran capacitat d’adaptació del dispositiu.