L'Ajuntament de Manises rebutja l'ampliació de l'aeroport que Carlos Mazón reclama al Govern

Després que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, reclamara en Fitur al Govern central una ampliació de l'aeroport de Manises dins de la seua política d'aposta pel turisme, l'Ajuntament de Manises ha mostrat el seu rebuig a la proposta.

Des del consistori s'adverteix que, en cas dur-se endavant l'ampliació, “provocaria l'increment de la contaminació atmosfèrica i acústica que perjudicaria greument la salut dels manisers i les maniseres”.

L'alcalde de Manises, Javier Mansilla (PSPV), ha manifestat que “la insistència de Mazón en l'ampliació de l'aeroport no és més que una altra mostra de la seua ambició de fer negoci, sense tindre en compte les conseqüències sobre la ciutadania. Desgraciadament, aquest comportament, que hem vist repetit tantes vegades, sempre té un efecte negatiu no sols sobre el territori, sinó també, i principalment, sobre la salut dels veïns i veïnes de Manises”.

El primer edil també remarca que el govern local ha conegut la proposta de Mazón “per la premsa”, i recriminava a Mazón que “des del Govern autonòmic no s'ha informat l'Ajuntament de Manises, part directament afectada per la ubicació de la infraestructura i la seua suggerida ampliació i conseqüències”. Així Mansilla ha recordat al president que “fins i tot el PP de Manises està en contra de l'ampliació, tal com es mostra a la moció institucional aprovada en sessió plenària per unanimitat en 2000 a l'Ajuntament de Manises”.

Com a solució a les necessitats del servei de l'aeroport després d'haver registrat un any de xifres històriques de viatgers i viatgeres, l'Ajuntament de Manises proposa valorar la possibilitat de la creació d'un nou aeroport, “més gran i amb millors instal·lacions, fora del terme municipal de Manises, per a pal·liar els efectes sobre la població”.

D'altra banda, des del consistori es recorda la urgència de resoldre la indemnització per les molèsties provocades, ja sol·licitada fa anys. A més, s'insta a establir horaris de silenci, sense vols, per a garantir el descans dels veïns i veïnes de Manises i els voltants.