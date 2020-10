El Ministeri de Transició Ecològica es reunirà amb l’alcalde d’Ontinyent per conéixer el projecte que tornarà un barri al riu Clariano

El projecte de regeneració del barri de la Cantereria d’Ontinyent ha suscitat l’interès del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. El número dos del ministeri, el Secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, ha sigut la persona designada per la ministra Teresa Ribera per a conèixer més de prop els detalls d’aquesta iniciativa del govern municipal. Amb ella es pretén acabar amb les inundacions d’aquesta barriada, situada al costat del riu Clariano, per a convertir-la en un parc inundable. Morán ha convidat a l’Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, a mantindre una reunió telemàtica aquest dimarts a la vesprada.

Com es recordarà, la ministra Ribera es va referir al projecte de la Cantereria durant les seues intervencions en el Congrés dels Diputats i en Ràdio Nacional d’Espanya després de la DANA de setembre de 2019. Ribera va qualificar de “valenta” la iniciativa de l’alcalde d’acabar amb el perill dels desbordaments del riu Clariano, l’últim episodi del qual va obligar a evacuar a més de 20 famílies dels seus domicilis, retornant al llit l’espai guanyat per les edificacions. Arran d’aquestes manifestacions, l’Alcalde d’Ontinyent va remetre una carta a la ministra agraint-li el gest i exposant-li els objectius del projecte que ha motivat la convocatòria d’aquest dimarts.

Durant la reunió, l’alcalde d’Ontinyent exposarà al Secretari d’Estat els detalls d’aquesta actuació, en la qual s’ha implicat el vicepresident de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, la Conselleria d’Habitatge de la qual aportarà la meitat dels 3,2 milions d’euros que té de pressupost aquesta actuació. Durant aquests últims mesos s’està procedint a la compra dels 44 immobles afectats i els terrenys necessaris per a estabilitzar el talús del vessant del barranc pel qual discorre el riu Clariano. També s’està modificant el planejament urbanístic d’aquesta zona i es començarà a redactar els projectes de demolició dels habitatges adquirits fins ara per l’ajuntament, en un laboriós i costós procés que contempla la compravenda dels immobles als preus marcats pels tècnics i una subvenció de 15.000 euros per a les persones que adquirisquen un habitatge en el municipi.

La transformació de la zona baixa del barri de la Cantereria en un parc inundable ha passat a forma part, a més, de l’Estratègia Urbana Sostenible Integrada (EDUSI) de l’Ajuntament d’Ontinyent que finança la Unió Europea al 50% a través dels fons FEDER. En el cas de la Cantereria, es destinaran 632.000 euros corresponents a l’eix 6, Medi Ambient i Eficiència de Recursos, i més en concret, a ”La recuperació ambiental integrada del riu Clariano i el seu entorn”. L’actuació es proposarà perquè siga incorporada al catàleg de Bones Pràctiques del Programa Operatiu Plurirregional de la Unió Europea.