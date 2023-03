El nou hospital d'Ontinyent inicia la seua activitat obrint les Consultes Externes en abril

El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, ha visitat les Consultes Externes del nou hospital d'Ontinyent, el primer edifici a entrar en funcionament de tot el complex hospitalari, i ha destacat que “està previst que, durant aquest mateix any, de manera gradual, estiguen operatius tots els serveis”, ja que les obres avancen segons el que es preveu i estan executades al 90%.

En aquest sentit, ha ressaltat que “el nou centre disposarà de més llits d'hospitalització, major nombre de quiròfans i de consultes externes, així com la incorporació de nous serveis assistencials com un Hospital de Dia mèdic-quirúrgic, una Unitat de Vigilància intensiva i una Unitat de Dany Cerebral”.

En concret, l'àrea de Consultes Externes se situa en la primera planta, ocupa una superfície de 790 m² i es compon de 26 consultes, 7 zones de proves, sales d'espera, i lavabos.

El nou centre hospitalari prestarà assistència especialitzada a més de 54.000 pacients de les següents poblacions del departament: Albaida, Agullent, Aielo de Malferit, Atzeneta d'Albaida, Bèlgida, Benissoda, Bocairent, Bufali, Carrícola, El Palomar, Fontanars dels Alforins i Ontinyent.

Així mateix, el nou hospital tindrà 24 llits més que l'actual (passa de 56 a 80), 2 quiròfans més (passa de 3 a 5), 11 consultes externes més (passa de 13 a 24). Així mateix disposarà d'un nou paritori (passa d'1 a 2), 12 llocs d'urgències més i 6 llocs de dia més a l'hospital de dia. Tot això en una superfície construïda que quasi quadruplica la de l'antic hospital, passant dels 7.000 metres quadrats actuals a al voltant de prop de 27.000 m².

“Un dia d'agraïments”

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacat durant la visita institucional que el de hui “és un dia d’agraïments, perquè després d’anys de treball l’Hospital és una realitat”. El primer edil acudia a la visita junt al conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró i diversos regidors de l’Ajuntament i càrrecs del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, per fer un recorregut per les instal·lacions que van a posar-se en marxa, mentre continuen avançant la resta d’obres que està previst finalitzar abans de final d’any.

En la visita, Rodríguez confirmava la posada en marxa de la nova línia de bus a l’hospital coincidint amb l’obertura de l’edifici de les Consultes Externes, i agraïa “la implicació dels diversos consellers de sanitat que han participat en aquest camí, Carmen Montón, Ana Barceló i ara Miguel Mínguez”. El primer edil recordava que “han estat 3 anys de treballs per aconseguir els permisos i 4 anys de construcció, l’Ajuntament i la ciutadania vam aconseguir que s’entenguera com d'important era açò per a Ontinyent i per a la comarca”.

Quatre blocs comunicats entre sí

L'edifici està format per quatre blocs comunicats entre si: el d'Hospitalització i serveis generals; el bloc d'accessos i Consultes externes; bloc Quirúrgic, Maternitat i Radiodiagnòstic; i bloc d'Urgències. Tots els blocs estan comunicats entre si mitjançant passarel·les envidrades.

Els 80 llits projectades estan previstes en 48 habitacions d'ús individual i 16 habitacions dobles, podent ampliar-se l'hospitalització doblegant les habitacions simples en cas d'emergència sanitària, fins a una capacitat total de 128 llits.

El programa funcional del nou centre amplia de manera significativa la cartera de serveis de l'actual hospital i incorpora nous serveis com els d'hospital de dia mèdic-quirúrgic, una unitat de vigilància intensiva (UCI) i unitat de dany cerebral.

La nova unitat de radiodiagnòstic disposa de dues sales de raigs X, una de telecomandament, un TAC, un ortopantomógrafo, dues sales d'ecografia i una de mamografia. Amb l'última modificació del projecte es dota a l'hospital d'un equip de ressonància magnètica d'alt camp.

Finalment, aquest centre disposarà de 251 places d'aparcament públic i 111 places per a personal sanitari.

Aquest nou hospital és el resultat del conveni de col·laboració que la Conselleria va subscriure al juliol de 2016 amb l'Ajuntament d'Ontinyent.