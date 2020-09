Ontinyent obri una nova línia d’ajudes a les empreses que han reorientat la seua producció cap al sector sanitari

L’Ajuntament d’Ontinyent ha obert el termini per a optar a una nova línia d’ajudes a les empreses que han reorientat la seua producció cap al sector sanitari. Es tracta d’ajudes de fins a 1000 euros per beneficiari, que es podran sol·licitar des del 1 de setembre al 15 de novembre. Aquestes ajudes estan incloses al Pla Tornem Junts, i se sumen a les accions impulsades a través del Clúster del Tèxtil Sanitari i Sectors Afins, del que formen part ja 46 empreses locals i que compta amb un pressupost de 300.000 euros per als pròxims dos anys.

El regidor de Promoció Econòmica, Juan Pablo Úbeda, manifestava que “la pandèmia provocada per la Covid-19 ha deixat en evidència la necessitat de comptar amb determinats sectors estratègics que ens permeta no haver d’acudir a mercats externs per proveir la societat d’elements tan bàsics com equips de protecció (EPIs), que ens faciliten la lluita contra el virus i sobretot que les nostres empreses tinguen una nova oportunitat de negoci per garantir el seu futur”.

Segons les bases de la convocatòria, les ajudes estan destinades a cobrir despeses d’anàlisi en instituts tecnològics (nacionals o internacionals) per a la certificació dels productes desenvolupats o fabricats per l’empresa sota les normatives UNE; despeses d’anàlisi en instituts tecnològics i altres centres d’I+D (nacionals o internacionals) per al desenvolupament de nous productes destinats al mercat sanitari o protecció personal així com costos de tramitació davant la “Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios” (AEMPS), per a l’obtenció de la llicència del producte necessària per a la seua comercialització.

Ajudes a la participació en fires i missions comercials

Així mateix, aquest dimarts 1 de setembre també s’ha obert el termini per optar a altra línia d’ajudes inclosa al pla “Tornem Junts”, com són les que incentiven la participació d’empreses locals en fires, missions comercials. En aquesta convocatòria, oberta de l’1 al 30 de setembre, l’import de la subvenció podrà arribar fins el 75% dels costos subvencionables (fins ara d’un màxim del 50%).

Així mateix l’accés a les ajudes serà per concurrència competitiva i no per ordre de presentació, atenent als suggeriments del propi sector empresarial. Pel que fa a les ajudes per a fires, un mateix beneficiari podrà sol·licitar ajuda per a la participació en un màxim de 3 actuacions (Fires o missions comercials) i l’import màxim de l’ajuda no podrà superar els 5.000 euros per beneficiari en el conjunt de totes les actuacions sol·licitades.