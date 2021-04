Riba-roja paga quasi 8 milions per conflictes urbanístics en època del PP i tem una altra sentència de 25 milions d'indemnització

L'ajuntament de Riba-roja de Túria ha informat que ha pagat fins al moment un total 7’8 milions d'euros en concepte de sentències judicials, expropiacions urbanístiques i diversos acords extrajudicials durant els últims sis anys “per la gestió que va dur a terme el govern del Partit Popular entre els anys 1995 i 2015”.

El consistori, asseguren fonts municipals, està a l'espera d'una altra fallada jurídica que en el seu moment va interposar el València pel programa d'actuació integrada (PAI) i pel qual demana altres 25 milions d'euros d'indemnització.

“Les arques municipals han hagut d'afrontar aquesta quantitat de diners des de l'any 2015 amb l'objectiu de complir les diverses sentències i demandes per part de particulars i empreses que al llarg d'aquest termini de temps han reclamat diverses indemnitzacions monetàries, especialment en qüestions urbanístiques per ocupacions de sòl i terrenys privats en el terme municipal de Riba-roja de Túria”, indiquen des del consistori.

La major de les indemnitzacions ascendeix a un total de 4’3 milions d'euros, entre els quals s'inclouen els 3’4 milions fixats per sentència judicial i els 872.00 euros en concepte d'interessos, per la coneguda Finca dels Paretotes derivada en una expropiació forçosa –després d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana- per uns terrenys que va ocupar l'ajuntament per a construir una zona verda. Els propietaris van exigir l'expropiació dels terrenys davant la negativa de l'equip de govern del PP a executar-la i que hauria suposat una reducció de la quantitat que, finalment, va dictar una sentència judicial, indiquen des de l'Ajuntament en un comunicat.

La segona de les indemnitzacions abonades està fixada en altres 1’7 milions d'euros pel conegut case del Barranc dels Monges, on l'Ajuntament de Riba-roja de Túria va tornar a ocupar uns terrenys en aquesta zona a canvi d'un intercanvi de sòl en la zona del Calvari o en la denominada zona de Pacadar que, finalment, mai es va emportar a materialitzar. El projecte municipal preveia la canalització del Barranc dels Monges mitjançant l'ocupació d'uns terrenys amb una extensió total de 3.628 metres quadrats. En aquest cas els tribunals van acceptar les reclamacions dels propietaris, assenyalen les mateixes fonts.

El llistat dels pagaments per sentències i parts dispositives de la judicatura es completa amb altres actuacions urbanístiques ocorregudes durant el mateix període de temps com les ocupacions en el barranc dels Moros que va desembocar en un altre acord extrajudicial per un valor de 939.00 milions d'euros o els 386.000 euros per altres indemnitzacions en el barranc de Porxinos de Riba-roja.

Els 7’8 milions d'euros desemborsats per les arques municipals es completen amb els 28.500 euros per l'ocupació per a la construcció d'uns depòsits d'aigua potable o els 250.000 euros dels terrenys per a la construcció de l'actual camp de futbol municipal. Finalment, una sentència judicial va obligar l'ajuntament de Riba-roja de Túria a pagar altres 28.360 euros per a la fase II de la piscina.

El regidor d'Hisenda de Riba-roja de Túria, José Ángel Hernández, ha destacat “l'enorme esforç que ha hagut de realitzar l'actual equip de govern en negociar amb els propietaris per a disminuir les indemnitzacions després que el Partit Popular durant anys es negara a parlar amb ells” i ha lamentat que la gestió entre 1995 i 2015 “supose ara el desemborsament de 7’8 milions d'euros que no podrem destinar a inversions públiques”.