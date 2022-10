Xàtiva augmenta un 30% l’IBI als grans propietaris amb més d’una desena d’habitatges buits

El plenari municipal de Xàtiva ha aprovat aquest dissabte la modificació de l’ordenança fiscal de l’impost de béns immobles (IBI) amb els vots favorables del PSPV-PSOE i la regidora no adscrita Maria Beltrán, i els vots contraris de Xàtiva Unida, el Partit Popular i el regidor no adscrit Juan Giner.

La proposta de l’Ajuntament per a les ordenances fiscals de 2023 passava per la congelació de tots els impostos i taxes municipals, pel que la ciutadania de Xàtiva pagarà el proper any el mateix IBI, IAE, impost de vehicles i taxa de fem i aigua tot i que l’IPC interanual se situa actualment en un 10,5% degut a l’augment de la inflació. A més a més, l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat establir un recàrrec sobre els grans propietaris que tinguen més d’una desena d’habitatges buits, atès que ja existeix el registre automàtic d’habitatges buits i és possible aplicar aquest recàrrec que en el cas de Xàtiva serà d’un 30%.

“En la pràctica s’està produint una baixada de la pressió fiscal, atès que amb un IPC del 10%, l’Ajuntament haurà d’assumir els sobrecostos generats per la inflació i per la pujada de tipus d’interès”, ha manifestat el portaveu del PSPV-PSOE i regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Xàtiva Ignacio Reig, qui ha incidit en que “s’ha decidit per part de l’Ajuntament no repercutir en el ciutadà l’augment dels costos de serveis i prestacions municipals”.

El portaveu de Xàtiva Unida Miquel Lorente ha defensat el seu vot contrari argumentant que “aquesta legislatura s’han augmentat els impostos d’una manera lineal, i no per als qui més tenen. Nosaltres hem presentat una proposta que no s’ha tingut en compte”. Des del PP Eduardo Llopis indicava que “aquesta és una oportunitat perduda per estar a l’alçada de les circumstàncies, marcades per la inflació més greu en dècades i l’augment del cost de la vida d’una manera exponencial. Aquesta mesura és més bé cosmètica”.