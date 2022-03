Una companyia americana compra per 3.000 milions l’IVI-RMA, la multinacional valenciana líder en reproducció assistida

El procés de venda iniciat al final de l’any passat de l’Institut Valencià d’Infertilitat (IVI-RMA), la multinacional valenciana líder en reproducció assistida, ha arribat a la recta final amb la selecció de la que s’ha considerat com la millor proposta per al futur de la companyia.

Al voltant d’una dotzena de fons internacionals es van posar en contacte amb Morgan Stanley i Arcano en els últims mesos per fer una oferta de compra. Entre els interessats estaven Carlyle, CVC, KKR, PAI Partners, Bain Capital, Blackstone, Partners Group i Permira.

Finalment, segons informen diferents mitjans de la premsa especialitzada com El Economista o Cinco Días, ha sigut la nord-americana KKR l’elegida per a fer-se amb la propietat per una quantitat que seria pròxima a 3.000 milions d’euros, 1.000 milions d’euros més del que es preveia inicialment.

L’IVI-RMANJ factura de mitjana uns 300 milions d’euros a l’any i s’espera que tanque el 2021 amb un ebitda (benefici net) de 135 milions d’euros, motiu pel qual el preu final representa 21 vegades el benefici anual obtingut.

La compra recent per part de KKR de la firma General Life en l’àmbit de la sanitat i la fertilitat ha sigut una de les claus per les quals la companyia valenciana s’ha decantat per aquesta opció, que li permetrà millorar el seu posicionament i establir sinergies.

Amb tot, els fundadors, Antonio Pellicer i José Remohí, continuaran com a accionistes, amb més o menys voltant un 20% de les participacions, i liderant l’equip mèdic i de gestió, per la qual cosa la seua estratègia, basada en tres pilars fonamentals com són la clínica, l’educació i la investigació, romandran intactes en la seua nova etapa. Per tant, KKR es quedaria amb un 80% de les accions.

Fundat a València el 1990

IVI València va nàixer el 1990 com la primera institució mèdica a Espanya especialitzada íntegrament en reproducció humana assistida. Des de llavors ha ajudat a nàixer més de 250.000 xiquets, gràcies a l’aplicació de les últimes tecnologies. Després de la fusió amb RMA el 2017, va passar a convertir-se en el grup de reproducció assistida més gran del món. Fins hui compta amb prop de 80 clíniques en 9 països, amb presència destacada a Espanya, el Regne Unit i els Estats Units.

El centre valencià atén una mitjana de 4.500 pacients cada any, dels quals el 40% són internacionals, provinents de més de 140 països del món.

Un dels pilars que sustenten l’IVI és la seua aposta per la investigació, gràcies a la qual ha rebut més d’un centenar de premis de les societats científiques més importants del món, la situen com a referent en el sector i una de les 15 primeres empreses de la Comunitat Valenciana.

Tant Remohí com Pellicer van ser nomenats fa poc doctors honoris causa per la Universitat Europea de València, i a més Remohí va rebre el mes de novembre passat el títol d’Acadèmic Honorífic de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana.