La comunitat mèdica, arran de la resolució judicial que obliga a aplicar una teràpia no contrastada a un pacient amb Covid: “És una agressió gravíssima”

La decisió d’una jutgessa de Castelló d’obligar un hospital a aplicar un tractament no contrastat a un pacient crític de Covid ha indignat la comunitat mèdica. Els col·lectius professionals consideren una ingerència i “una gravíssima agressió al Sistema Nacional de Salut” que una magistrada haja dictat com a mesura cautelaríssima l’aplicació d’aquest tractament, que no ha demostrat eficàcia en pacients amb coronavirus, arran de la demanda de la família de l’afectat.

La magistrada considera la mesura un “tractament compassiu” i es basa en la protecció dels drets fonamentals del pacient, que no ha respost a altres tractaments i està ingressat amb una pneumònia bilateral a conseqüència de la infecció. La junta de l’Hospital de la Plana (Vila-real), el Col·legi de Metges i altres col·lectius com la Societat Valenciana de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries han subscrit un comunicat en suport als metges intensivistes que es van negar a aplicar l’ozonoteràpia i contra la intromissió de personal alié a la sanitat pública a l’hospital per a practicar el tractament.

La Conselleria de Sanitat va denegar a principis d’agost l’aplicació d’aquesta teràpia, sol·licitada pels familiars del pacient, no vacunat, i en vigilància intensiva, perquè no forma part dels tractaments autoritzats per l’Agència Espanyola del Medicament ni pel Ministeri de Sanitat. De l’ús d’ozó en pacients amb Covid-19 es van fer alguns estudis a l’abril del 2020, però manquen d’efectivitat contrastada. La família del pacient va recórrer als tribunals, que ara li donen la raó en una resolució contra la qual no es pot recórrer i que Sanitat ha hagut d’acceptar. L’aplicació de l’ozonoteràpia la du a terme personal alié al centre, cosa que suposa per als metges una altra ingerència al sistema de salut públic.

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges ha subscrit el comunicat dels professionals valencians i considera que la decisió judicial va “en contra dels protocols científics”. L’organització mèdica expressa que la “ingerència judicial en decisions clíniques altera greument els processos d’avaluació que desenvolupen les societats científiques, les guies de pràctica clínica i el treball de les agències d’avaluació del Sistema Nacional de Salut”.