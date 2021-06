La Comunitat Valenciana autoritza l'obertura de l'oci nocturn fins a les 2.00 hores i elimina les limitacions en les reunions

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparegut aquest dijous després de la reunió de la taula interdepartamental a la qual també han assistit la vicepresidenta, Mónica Oltra, el vicepresident Rubén Martínez Dalmau i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, entre altres membres de l'Executiu valencià, per a decidir com s'avançarà en les pròximes setmanes en la desescalada prudent que va emprendre la Comunitat Valenciana el passat 28 de febrer després d'una tràgica tercera onada.

Com ja va anunciar dies arrere el mateix Puig, el toc de queda deixarà de ser efectiu a partir de la mitjanit d'aquest del dilluns 7 de juny. Quant a l'oci nocturn, es podrà reobrir fins a les 2.00 hores de la matinada amb un aforament interior del 50%: "Pensem que en aquests moments, malgrat que es podia autoritzar fins a les 3.00 hores, és el més prudent perquè hem detectat un repunt de contagis entre els joves, però si va tot bé de cara a juliol hi haurà una ampliació d'horaris", ha explicat.

A més, s'eliminen les limitacions en les reunions socials, encara que amb les corresponents mesures de protecció personal com la màscara, la ventilació i la distància personal.

Segons Puig, totes aquestes novetats estaran en vigor fins a finals juny i es produeixen davant la bona situació epidemiològica de l'autonomia. Com va informar elDiario.es, la Comunitat Valenciana va registrar aquest dimecres 2 de juny 183 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, que situen la xifra total de positius en 394.939 persones. En aquesta ocasió no es van notificar noves defuncions, per la qual cosa la xifra total de defuncions des que va començar la pandèmia segueix en 7.435.

La taxa de contagi va pujar lleugerament en l'última jornada i es va situar en 35,81 casos per cada 100.000 habitants en el territori valencià en els últims catorze dies (a Espanya és de 118,54), mentre que a set dies s'ha reduït fins a quedar-se en 17,72 (la mitjana espanyola és de 54,45), si bé és cert que des de divendres passat, quan es van registrar 29,5 casos, hi ha hagut un repunt.