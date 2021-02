La Comunitat Valenciana comença una desescalada prudent: obertura de terrasses, ampliació de l’horari comercial i fi dels tancaments de les ciutats

La Comunitat Valenciana inicia dilluns una desescalada “lenta, prudent i progressiva”, tal com la va definir el president del Govern valencià, Ximo Puig, dijous passat 25 de maig després d’anunciar la flexibilització d’algunes restriccions, fonamentalment de les que es desenvolupen a l’aire lliure.

Per contra, es mantenen tancades les activitats hostaleres i esportives en espais tancats i segueix en vigor tant el toc de queda de 22.00 a 6.00 hores, com el tancament perimetral de l’autonomia i la prohibició de fer reunions en domicilis entre no convivents.

La relaxació de les mesures ha sigut possible gràcies a un descens important de la corba de contagis i de les hospitalitzacions al llarg del mes de febrer, en què s’ha reduït un 88% la incidència acumulada de positius per cada 100.000 habitants (dijous estava en 155 casos), els ingressos han baixat de 4.800 a 1.300 i les persones infectades han descendit un 83%, i han passat de 72.000 a 12.000. La Comunitat Valenciana va registrar el pic màxim d’incidència acumulada el 27 de gener passat, quan es va arribar a 1.459 casos per cada 100.000 habitants en dues setmanes.

En aquest context, tal com recull la resolució publicada divendres passat 26 de febrer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), des de dilluns queden autoritzades les activitats següents sota les condicions que es detallen:

Terrasses

Es permet l’obertura de les terrasses a l’aire lliure fins a les 18.00 hores en els establiments i activitat d’hostaleria i restauració, bars, cafeteries, restaurants i establiments d’oci i entreteniment, amb un aforament màxim del 75% i un màxim de quatre persones per taula

El consum sempre es farà assegut i amb l’ús de la màscara quan no es consumisca. Només estarà permés entrar a l’interior per a ús exclusiu del lavabo i una única persona, i queda prohibit usar la barra, fumar i l’activitat de discoteca o ball.

Locals comercials i parcs

El comerç podrà incrementar l’aforament del 30 al 50% en els locals, mentre en els aparcaments serà del 50%. Podrà tancar a les 20.00 hores (fins ara ho feien a les 18.00 hores, llevat del comerç essencial.

Els parcs, els jardins i les zones d’esplai a l’aire lliure romandran oberts des de les 06.00 a les 22.00 hores.

Activitat física i esportiva

Des de dilluns es podrà fer activitat física i esportiva, a l’aire lliure i en instal·lacions esportives obertes, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles, i les dirigides per professionals, en grups màxims de 4 persones per monitor.

L’ús de la màscara no serà obligatori per a fer esport a l’aire lliure, sempre que es puga mantindre la distància de seguretat. Sí que serà obligatòria en espais amb gran afluència de persones, on no siga possible mantindre la distància amb la resta d’esportistes o vianants.

La població en edat escolar –Infantil i Primària– podrà participar, fora de la jornada lectiva, en activitats esportives grupals i en entrenaments esportius, amb un màxim de 4 persones esportistes, sense contacte físic i sense públic.

Continuen suspeses totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, excepte les competicions oficials federatives d’àmbit autonòmic previstes.

Continuaran clausurades les instal·lacions esportives tancades de titularitat pública o privada (pavellons, pistes tancades, centres esportius, gimnasos, etc.) i en les instal·lacions esportives a l’aire lliure l’aforament màxim serà del 30%.

En les competicions esportives que se celebren en instal·lacions esportives o a l’aire lliure en espais naturals o en la via pública, no podran participar més de 150 persones esportistes de manera simultània.