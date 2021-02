La Comunitat Valenciana ha vacunat 149.000 persones, ha completat la doble dosi en 46.000 i preveu arribar al 70% dels valencians després de l'estiu

Amb més problemes dels esperats inicialment, el pla de vacunació avança en la Comunitat Valenciana, on s'han administrat 149.740 dosi, el 101,5% de les rebudes (per la capacitat de l'administració valenciana d'administrar sis dosis per vial), 7 punts per damunt de la mitjana espanyola. Del total, 58.000 dosi s'han posat en residències i més de 90.000 entre el personal sanitari de primària i especialitzada

Així, segons va informar aquest dimarts de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ja han completat el procés amb les dues dosis de Pfizer necessàries 46.143 persones, una xifra encara ínfima en relació als 5 milions d'habitants amb els quals compte la Generalitat Valenciana.

Amb tot, segons Barceló, la previsió és tindre a 300.000 persones vacunades a la fi de març, i després de l'estiu, arribar al 70% dels valencians i valencianes, més de 3 milions de persones.

En el pla de vacunació de la setmana vinent, prop de 18.000 vacunes es destinaran a residències i unes 34.000 es destinaran a personal sanitari. D’aquesta manera, al final de la setmana, la Comunitat Valenciana superarà la xifra de 50.000 persones vacunades amb les dues dosis.

A més, la consellera de Sanitat va afirmar que ja ha començat també el procés de vacunació entre el personal de primera línia de diversos centres privats, com l'IVO, Quirón Torrevieja, Inter Mutual Llevant, Casa de la Salut, Clínica Benidorm i Vithas Consuelo.

D’altra banda, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va comentar dimarts que està “aclarint-se” el fet que hi haja encara “moltes persones” en residències sense vacunar, tot i que eren els primers que constaven en les llistes i “alguna cosa ha passat, perquè s’ha vacunat el jardiner o el personal administratiu d’un hospital” sense completar-se la dels interns en residències.

Preguntada pels possibles retards en la vacunació, que podrien suposar “20 morts al dia en residències”, Oltra ha dit que s’està en contacte diari amb Sanitat, perquè “el que ha passat és que els primers que estaven en la llista eren persones en residències, tant de majors com de diversitat funcional, i alguna cosa ha passat que s’ha vacunat el jardiner o personal administratiu d’un hospital quan no estaven tots –vacunats ja– en les residències”.

Sanitat ja va informar quan va presentar el protocol de vacunació que només es vacunaria inicialment les persones majors i personal de les residències sense casos COVID actius.

Fins dilluns hi havia amb positius un total de 189 residències de majors (16 a la província de Castelló, 59 a la província d’Alacant i 114 a la província de València), 38 centres de diversitat funcional (2 a la província de Castelló, 11 a la província d’Alacant i 25 a la província de València) i 10 centres de menors (5 a la província d’Alacant i 5 a la província de València).

Amb tot, Barceló va assegurar que la setmana vinent continuarà el procés de vacunació amb primeres dosis en les residències que queden pendents de vacunar per comptar amb brots actius, primeres dosis de sanitaris públics i les segones dosis de sanitaris que van rebre la primera a mitjan mes de gener. De la mateixa manera, s'administraran les segones dosis de Moderna en HACLES i el Centre de Transfusió.