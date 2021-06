Dels problemes de salut a donar la culpa a Sanitat: les ‘coartades’ de l’alcalde d’Oriola investigat per prevaricació

L’alcalde popular d’Oriola, Emilio Bascuñana, ha anat canviant de ‘coartada’ des que aquest diari va destapar que va cobrar durant sis anys de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sense anar a treballar fins a la seua declaració davant el jutge com a investigat per un presumpte delicte de malversació de cabals públics.

Bascuñana, que va acudir al jutjat abrigallat per dos edils del seu partit, en cap moment ha aportat proves de la seua faena en la Delegació Territorial de Sanitat entre el 2007 i el 2014 i acusa el departament que dirigeix Ana Barceló d’inventar trames sobre la seua presumpta falta de dedicació al lloc d’assessor.

El primer edil popular afirma que els seus informes eren “orals” i ha anunciat que el seu advocat demanarà l’arxivament de la causa. “Durem a terme les accions que m’aconselle el meu advocat quan es tanque el cas, per restituir l’honor i el mal causat a mi, a la meua família i als meus amics”, va dir Bascuñana després de la seua declaració com investigat.

L’alcalde d’Oriola va reconéixer a elDiario.es que “no tenia un lloc fix on acudir” en la Direcció Territorial, però que feia “faenes d’assessorament” per al director territorial, primerament José Vicente García i després, José Ángel Sánchez Navaja. D’aquestes faenes, “informes sobre la metadona i altres”, Bascuñana no guarda “cap” informe. Tampoc va quedar cap registre en la Direcció Territorial dels seus sis anys com a adscrit funcional. Segons la primera argumentació que va exposar quan va ser preguntat fa tres anys, les seues faltes es van deure a una malaltia greu (va patir un infart) i a la recuperació posterior.

El metge també va assegurar que a causa de la seua “mala memòria” no recordava si va demanar les vacances i les lliurances en el període en què va cobrar d’assessor. Bascuñana va defensar, després de la seua declaració, que el seu testimoniatge demostra que treballava, malgrat que mancava d’un lloc físic. Tanmateix, un testimoni (antic càrrec de la Delegació Territorial de Sanitat durant un quart de segle) va declarar que només va veure a Bascuñana una vegada, segons el diari Información. A més, l’alcalde del PP va atacar l’informe de Sanitat que qüestiona la seua faena en el període en què va cobrar d’assessor.

De moment, més enllà de les preteses faenes “orals” que hauria fet, en la Conselleria de Sanitat “no s’ha trobat cap document descriptiu de les funcions pretesament encomanades, ni l’objecte, ni el contingut, ni la missió de la faena”, tal com va assegurar la consellera Ana Barceló en les Corts Valencianes.