La direcció del PSOE força un pacte al voltant de Diana Morant per a liderar el socialisme valencià

La direcció federal del PSOE crida a consultes els candidats a dirigir la federació valenciana per a tractar de segellar la pau. Després d’una reunió de més de tres hores en la seu del carrer madrileny de Ferraz, els tres candidats per a rellevar a Ximo Puig al capdavant del PSPV han arribat a un acord: la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, serà la secretària general del partit. A canvi, els dirigents provincials de València i Castelló, Carlos Fernández Bielsa i Alejandro Soler, tindran capacitat de decisió en l’executiva autonòmica, que es formalitzarà en el congrés del 22 de març.

Els dirigents provincials han sigut convocats d’urgència pel secretari d’Organització, Santos Cerdán, a penes 24 hores després de formalitzar les seues candidatures. Fins dilluns, tot semblava indicar que el partit aniria a unes primàries en què es batrien els tres, amb una primera volta per a veure el seu pes real i una segona més semblant a la guerra. Després del conclave forçat per la direcció federal, s’ha arribat a un acord d’integració en el partit. Serà la tercera vegada que no hi haja una forta pugna en la federació valenciana.

Després de setmanes de negociacions fallides, els secretaris provincials de València i Alacant van presentar dilluns sengles candidatures per a la secretaria general del PSPV-PSOE, en un acte que es va interpretar com un desafiament. Aquesta vesprada mateixa va presentar la candidatura la ministra, que va ser l’única que va triar el format míting, en un acte en què va marcar alguns paral·lelismes amb Pedro Sánchez i va apel·lar directament al president del Govern i del PSOE.

La ministra, en una plaça abarrotada de militants, va demanar a les bases socialistes que donen suport el seu projecte per a liderar també el partit en les pròximes eleccions autonòmiques: “Us demane permís perquè em deixeu eixir a combatre la dreta i guanyar”, ha plantejat, i després va reclamar un projecte que puga “superar les lamentacions, la divisió, les nostàlgies” en el socialisme valencià. “Demane el permís de cadascun dels militants per a plantar cara a la dreta i a l’extrema dreta; des d’ara mateix, des de la Secretaria General, des del PSPV, des del Govern. Tota la força serà necessària per a fer que aquesta gent no desfaça totes les coses bones dutes a terme en els últims huit anys amb Ximo Puig. Sumem tots els companys: fem falta tots, no sobra ningú”, ha emfatitzat. Després d’això, ha demanat tindre “la mateixa valentia que va tindre Pedro Sánchez” després del 28M perquè els socialistes valencians guanyen el 2027 les eleccions autonòmiques.

Fins al moment, el partit no ha explicitat una posició clara, encara que els missatges s’han deixat llegir entre línies. El primer i el més clar, el de Santos Cerdán, que després del discurs d’eixida de Ximo Puig va demanar als socialistes valencians un procés pacífic, actuar “junts i units”. D’això fa poc més d’un mes, temps que en la memòria d’un procés congressual sembla un any.

Que algú del seu gabinet opte a la secretaria general és un suport més que evident per a alguns, encara que altres insistien que no hi havia hagut un senyal clar i directe per part de Ferraz. “No és la seua candidata”, apuntaven en els corredors, mentre que davant els micròfons insistien: “Els favorits els trien els afiliats”. L’última frase la va pronunciar Carlos Fernández Bielsa dilluns, secundat una hora després per Alejandro Soler.