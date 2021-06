La Generalitat Valenciana rescata la firma tèxtil Marie Claire amb 12 milions d’euros a canvi de no fer acomiadaments

El Govern valencià rescatarà la firma de calces Marie Claire amb el primer gran préstec dels fons de rescat activats amb la Covid-19. L’executiu autonòmic autoritza a través de l’Institut Valencià de Finances dos préstecs que sumen 12,5 milions d’euros, articulats a través del Fons Valencià de Resiliència.

La constitució del fons es va aprovar el novembre passat amb els plans de recuperació i es va posar en marxa al febrer amb una dotació inicial de 10 milions d’euros, que prompte es va ampliar davant la demanda d’ajudes, en el marc del Pla Resistir. El pla busca rescatar les empreses viables abans de la pandèmia i que, per les restriccions per a fer front a la Covid-19, hagen tingut dificultats econòmiques.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, i el responsable de l’IVF, Manuel Illueca, han visitat dijous les instal·lacions de la firma per segellar el conveni, que estableix unes condicions per a la mercantil. A canvi del rescat, Marie Claire ha de demanar permís al Consell per fer acomiadaments, ERO o ERTO, es compromet a mantindre la seua producció a Vilafranca (l’Alt Maestrat) i reorientarà part de la seua producció al sector sanitari. El caràcter finalista del préstec obliga la tèxtil a satisfer el deute pendent amb els treballadors i les treballadores –feia cinc mesos que no cobraven– i creditors de l’empresa, atés un ordre de prioritats preestablit. Els dirigents autonòmics han recordat que va ser una de les empreses valencianes que van readaptar la seua producció per a la fabricació de productes vinculats a la crisi sanitària, com ara màscares i bates, en període de confinament i escassetat d’equips de protecció.

Sobre la reorientació futura, l’empresa proposa la posada en marxa d’una nova estratègia comercial encaminada al reposicionament de la marca i el creixement d’una nova línia de negoci sanitari, amb nous contractes en l’àmbit públic o privat. La societat es compromet a reduir costos per aprovisionaments i matèries primeres, així com a disminuir els costos logístics, compromisos vigents mentre ho siga el préstec econòmic.

La firma tèxtil va sol·licitar una operació de finançament a l’IVF estructurada en dos trams per un valor total de 12 milions, la primera amb un import de 9,5 milions, rubricada dijous i el segon tram s’instrumentarà com un préstec participatiu a 10 anys, amb quatre de carència, i preveu aprovar-se en la primera quinzena de juliol. Amb seu a Borriol, la històrica firma tèxtil dona faena a prop de 500 famílies del Maestrat.