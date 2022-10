L’Ivace ha destinat 5 milions d’euros a l’impuls de 118 comunitats energètiques renovables des del 2021

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) –dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball– ha donat suport a un total de 118 projectes d’energies renovables en comunitats d’energia des del 2021 gràcies a una inversió de 5,2 milions d’euros.

Tal com ressaltava el conseller Vicent Climent aquesta setmana durant una visita al projecte de comunitat d’energia impulsada en el polígon industrial d’Alcodar a Gandia, L’Ivace continuarà secundant “decididament l’expansió d’aquesta mena de comunitats” i ha avançat que per a l’any vinent destinarà un total de 5 milions d’euros al desenvolupament de projectes en aquesta mena de comunitats.

El titular d’Economia Sostenible destacava el paper de les comunitats energètiques “per a fomentar la producció d’energia renovable, reduir la factura energètica i, en el cas de les empreses, millorar la seua competitivitat” i posava l’accent en el fet que l’Ivace està liderant les accions per aconseguir el desenvolupament i la implantació massiva de les comunitats d’energia en el territori valencià, “secundant tots aquells projectes que contribueixen a la seua implantació i sent pioners en la posada en marxa d’una línia específica d’ajudes a les comunitats energètiques”.

Així doncs, el conseller ha explicat que amb la d’enguany, són ja tres edicions de la línia d’ajudes de l’Ivace per a impulsar les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en comunitats d’energies renovables i “el nombre de projectes secundats ha anat augmentant molt significativament, ja que han passat de set projectes el primer any a 48 el 2021 i 70 iniciatives enguany.

A més, l’Ivace treballa a hores d’ara en projectes de col·laboració entre els diferents agents, comunitats energètiques, empreses, cooperatives, instituts tecnològics, ajuntaments i Administració autonòmica, “amb l’objectiu de maximitzar el potencial que ofereixen les comunitats d’energies renovables”.

Tot aquest treball i compromís té el màxim exponent en el Pla de Foment de les Comunitats Energètiques desenvolupat per l’Ivace, que es presenta com el full de ruta de les comunitats energètiques a la Comunitat Valenciana i que té com a objectiu que el 2030 tots els municipis de la Comunitat puguen comptar amb una comunitat local d’energia.

Ajudes de l’Ivace a les comunitats d’energia

La línia d’ajudes de l’Ivace està dirigida a qualsevol comunitat d’energies renovables o comunitat energètica, ajuntaments, així com les comunitats de propietaris, a través de la qual se subvenciona fins a un 45% el cost dels projectes de les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica a partir d’energies renovables o energies residuals, en règim de comunitats d’energies renovables.

Ivace Energia subvenciona fins a un 45% del cost de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, per a la generació i l’autoconsum col·lectiu i la quantia màxima subvencionable per projecte és de 200.000 euros. No obstant això, la intensitat de l’ajuda podrà incrementar-se fins a 10 punts percentuals per a mitjanes empreses, i fins a 20 punts percentuals per a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i institucions sense ànim de lucre.

Es considera comunitat energètica renovable l’entitat jurídica que es base en una participació oberta i voluntària, autònoma i efectivament controlada pels seus membres, situats en les proximitats dels projectes propietat de l’agrupació, que siguen persones físiques, pimes o autoritats locals, incloent-hi els municipis, i que desenvolupe projectes d’energies renovables, eficiència energètica i/o mobilitat sostenible.

La finalitat de l’activitat de l’agrupació ha de ser proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres o a les zones locals on opera, en compte de guanys financers.