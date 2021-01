Els ‘detectius’ de la fossa 21 del cementeri de Paterna: l’associació de familiars d’afusellats demana ajuda per a localitzar descendents

L’Associació de Familiars de Persones Afusellades en la fossa 21 del cementeri de Paterna (València) ha llançat una crida en les xarxes socials per a localitzar els descendents dels represaliats enterrats que no han pogut localitzar encara. Els responsables de l’associació han localitzat ja un terç dels familiars mitjançant una faena de caire detectivesc que els ha portat a sol·licitar ajuda d’ajuntaments i a rastrejar en les xarxes socials.

Pilar Taberner, presidenta de l’associació, explica per telèfon que molts dels consistoris a qui han consultat van buscar en el padró municipal per si hi havia fills dels afusellats, i en aquest cas els proporcionaven el telèfon. La cerca també els ha portat a publicar la llista completa d’afusellats de la fossa 21 en les xarxes socials: “En cada publicació sorgeixen tres o quatre persones que són familiars o que coneixen algú”, diu Taberner.

Així han pogut anar refinant la llista, que contenia algunes errades en els llocs de naixement. Un dels afusellats era oriünd de Badajoz, segons les dades que tenia l’associació. No obstant això, una particular que va prestar ajuda per Twitter va descobrir que l’home en realitat era de Jaén i fins i tot va localitzar familiars al País Basc. “És una passada i molt emocionant”, declara Taberner.

En molts casos, els descendents localitzats “donaven per perdut” el seu ésser estimat. “És una catarsi”, postil·la la presidenta de l’associació. La presidenta de l’Associació de Familiars de Persones Afusellades en la fossa 21 demana ara ajuda per a localitzar els familiars de dos terços dels afusellats que no han pogut ser localitzats (poden contactar mitjançant correu electrònic: pilitaberner@hotmail.com).

En la fossa 21 de Paterna hi ha 78 víctimes localitzades (la llista completa es reprodueix al final d’aquesta informació), que van ser afusellades pel règim franquista entre el 15 i el 21 de juliol de 1939, pocs mesos després de l’ocupació de València pels militars franquistes. La majoria dels cossos corresponen a republicans oriünds de municipis valencians com Bocairent, Alfara del Patriarca, Ontinyent o Quart de Poblet, entre altres. També d’altres punts d’Espanya com Madrid, Cartagena o Còrdova. En la llista figuren tres veïnes de Catarroja (Carmen Martínez Fortea, Bárbara Morella Ribes i Francisca Ballester Nogueras) que van ser les tres primeres dones afusellades a Paterna en la postguerra franquista.

L’Ajuntament de Quart de Poblet, governat per la socialista Carmen Martínez, ha seguit amb molt d’interés les faenes de localització dels seus nou veïns enterrats en la fossa de Paterna. José Giner Navarro, el besoncle de Pilar Taberner, era precisament d’aquesta localitat: militant de les Joventuts Socialistes i secretari del Comité Revolucionari de Quart de Poblet. El jornaler va ser afusellat el 21 de juliol de 1931, amb 30 anys. “Va ser un genocidi en tota regla i hi hagué afusellaments fins al 1956”, assenyala Taberner, que assegura que en la seua família es parlava molt poc del parent afusellat pel franquisme.

Les faenes d’exhumació de la fossa 21 estan pendents de licitació per part de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, el departament de la Generalitat Valenciana encapçalat per Rosa Pérez Garijo que finança les actuacions. En la fossa 126 del fossar de Paterna, la més gran del territori valencià, està previst recuperar les restes de 238 persones procedents de cinc sacas de víctimes d’afusellaments esdevinguts entre el 27 d’agost i el 14 de setembre de 1940.

Llista de represaliats en la fossa 21 del cementeri de Paterna (nom, edat, professió, lloc de naixement i data d’afusellament)

1. Bautista Bañó Sirera, 41, teixidor, Bocairent, 15/7/39

2. Blas Insa García, 26, teixidor, Bocairent, 15/7/39

3. Juan Bautista Gisbert Martínez, 36, teixidor, Bocairent, 15/7/39

4. Agustín Calabuig Belda, 45, llaurador, Bocairent, 15/7/39

5. Ángel Bernat Beneyto, 48, forner, Bocairent, 15/7/39

6. Tomás Beneyto Miralles, 38, obrer, Bocairent, 15/7/39

7. Ricardo Bernat Sempere, 41, teixidor, Bocairent, 15/7/39

8. Francisco Ferre Miralles, 27, teixidor, Bocairent, 15/7/39

9. Leopoldo Verdú Monerris, 44, venedor ambulant, Bocairent, 15/7/39

10. Manuel Ferre Martín, 33, mecànic, Bocairent, 15/7/39

11. Manuel Galiana Asensio, 35, xòfer, Bocairent, 15/7/39

12. Julián Aparicio Moreno, 45, militar, Cartagena, 15/7/39

13. Antonio Vacas Giménez, 41, llaurador, Còrdova 15/7/39

14. Jesús Lliri González, 38, cambrer, Mislata, 15/7/39

15. Francisco Martí Fusa, 33, obrer, Ontinyent, 15/7/39

16. José Soler Tortosa, 44, tèxtil, Ontinyent, 15/7/39

17. José María Calatayud Alonso, 56, secretari d’ajuntament, València, 15/7/39

18. Joaquín Tirado Tomás, 63, militar, València, 15/7/39

19. Tomás Escribano Martínez, 41, obrer, València, 15/7/39

20. Manuel Segundo Eixea Vilar, 57, militar, Vila-real, 17/7/39

21. Ismael Valls Ferrer, 33, acomodador, Alfara del Patriarca, 17/7/39

22. Salvador Lloris Épila, 40, llaurador, Alfara del Patriarca, 17/7/39

23. Salvador Valls Molins, 53, mister, Alfara del Patriarca, 17/7/39

24. Bartolomé Chapa Bondía, 41, rellotger/rajoler, Alfara del Patriarca, 17/7/39

25. Bautista Estellés Soriano, 28, llaurador, Benicarló, 17/7/39

26. Manuel Valverde Benítez, 32, jornaler, Jaén, 17/7/39

27. José Pozo Sánchez, 25, cuiner, Caravaca de la Cruz, 17/7/39

28. Tiburcio Martín Sorribes, 33, comerciant, Castelló de la Plana, 17/7/39

29. Juan Arín Melo, 32, comerciant, Castelló de la Plana, 17/7/39

30. José Pastor Cañete, 27, pintor, Ontinyent, 17/7/39

31. Manuel Torró Tormo, 32, impressor, Ontinyent, 17/7/39

32. Enrique Soler Gramatge, 43, dibuixant, Paterna, 17/7/39

33. Jesús Reig Peña, 46, llaurador, Tavernes Blanques, 17/7/39

34. José Alcaide Muñoz, 43, obrer de vila, València, 17/7/39

35. José Huguet Miralles, 27, metal·lúrgic, València, 17/7/39

36. José Leiva Martínez, 52, mariner, València, 17/7/39

37. Manuel Gómez Coll, 24, xòfer, Burjassot, València, 17/7/39

38. Ángel Priyuelo Villacampa, 34, advocat, València, 17/7/39

39. Juan Antonio Mondéjar López, 24, militar, Beas de Segura (Jaén), 17/7/39

40. Jesús Domínguez Molinero, 40, guàrdia civil, Albacete, 19/7/39

41. Marcelino Marín Solaz, 67, picapedrer, Calles, 19/7/39

42. Argimiro Sanz Cerezo, 39, comissari de policia, Madrid, 19/7/39

43. Clemente Ortiz Fernández, 43, empleat de banca, Madrid, 19/7/39

44. José Valor Gil, 45, jornaler, Ontinyent, 19/7/39

45. Gerardo Montagud Úbeda, 31, ebenista, Ontinyent, 19/7/39

46. José Llopis Calatayud, 33, xapista, Ontinyent, 19/7/39

47. Francisco Ferrero Llopis, 26, ebenista, Ontinyent, 19/7/39

48. Antonio Tormo Gandía, 28, sabater, Ontinyent, 19/7/39

49. Vicente Donat Gironés, 27,tèxtil, Ontinyent, 19/7/39

50. Luis Montes Calabuig, 41, obrer, Ontinyent, 19/7/39

51. Roberto Llin Jordá, 38, llaurador, Ontinyent, 19/7/39

52. Antonio Soler Soler, 38, jornaler, Ontinyent, 19/7/39

53. José Soler Soler, 33, llaurador, Ontinyent, 19/7/39

54. José Torró Moya, 53, llaurador, Ontinyent, 19/7/39

55. Aurelio Sagadero Adeba, 36, guàrdia civil, València, 19/7/39

56. Rafael Estruch Ribes, 27, guàrdia d’assalt, València, 19/7/39

57. Rafael Maya Pedro, 31, militar, València, 19/7/39

58. Juan Gómez López, 29, obrer de vila, València, 19/7/39

59. José Romaguera Chanzá, 38, llaurador, Alcàsser, 21/7/39

60. Práxedes Rochina Embuena, 24, llaurador, Bugarra, 21/7/39

61. Carmen Martínez Fortea, 40, mestressa de casa, Catarroja, 21/7/39

62. Bàrbara Morella Ribes, 35, mestressa de casa, Catarroja, 21/7/39

63. Francisca Ballester Nogueras ,51, mestressa de casa, Catarroja, 21/7/39

64. Marcos Gascón Cuevas, 44, jornaler, la Llosa del Bisbe, 21/7/39

65. Félix Royo Alcácer, 43, comerciant, Manises, 21/7/39

66. Salvador Romaguera Badal, 30, llaurador, Picassent, 21/7/39

67. Manuel Soler Gómez, 43, rajoler, Quart de Poblet, 21/7/39

68. Onofre Sanmartín Valldecabres, 36, obrer, Quart de Poblet, 21/7/39

69. Ángel Sanmartin Vento, 52, obrer, Quart de Poblet, 21/7/39

70. José Giner Navarro, 30, jornaler, Quart de Poblet, 21/7/39

71. Antonio Monzó Fita, 35, industrial, Quart de Poblet, 21/7/39

72. Pascual Monzó Real, 58, obrer, Quart de Poblet, 21/7/39

73. Ramón Pla Sanz, 52, jornaler, Quart de Poblet, 21/7/39

74. Francisco Soriano Martinez, 52, obrer, Quart de Poblet, 21/7/39

75. Sandalio López Giménez, 38, industrial, Quart de Poblet, 21/7/39

76. Salvador Blasco Serer, 53, llaurador, Torrent, 21/7/39

77. Salvador Hervás Nogueres, 33, llaurador, Carlet, 28/7/39

78. Manuel Salcedo Llopis, 32, fuster, Ontinyent, 27/3/40