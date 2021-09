Els partits del Pacte del Botànic hauran de reunir-se per reconduir la negociació dels pressupostos de la Generalitat Valenciana

Se sol dir que en un govern hi ha dos departaments: Hisenda i la resta. Qui reparteix els diners i qui els executa. La màxima, broma habitual en corredors quan es tracta del repartiment de fons, comença a perdre vigència en els governs multicolor. A qui correspon marcar les prioritats pressupostàries, que són la manera de plasmar els compromisos d’un govern, en un executiu de coalició? Fins hui, en el Govern valencià la Conselleria d’Hisenda negociava les partides departament per departament fins a aconseguir quadrar els números. L’equip del socialista Vicent Soler recorria les seus palatines porta per porta fins a deixar als seus homòlegs, de tres colors polítics diferents, satisfets i amb els comptes tancats. Tota negociació comporta un estira-i-amolla i és font de conflictes, però l’incendi provocat pels comptes del 2021 encara manté vives les brases.

Els últims pressupostos de la Generalitat Valenciana, els primers de la recuperació, van derivar en un xoc entre la Conselleria d’Hisenda i la Vicepresidència que dirigeix Mónica Oltra, que va evidenciar que la fórmula de negociació estava caduca. La titular de Compromís va acusar el socialista d’haver presentat uns comptes que no eren els pactats pel que fa al seu departament i el conseller d’Hisenda va haver de presentar una extensíssima correcció d’errades i comprometre’s a introduir les quanties pactades en els comptes públics. Els polsos entre departaments s’havien portat fins a l’extrem i havien esdevingut un matalleó: una tècnica de combat per la qual un sotmet el seu contrincant mitjançant l’obstrucció del reg sanguini. De tant estrényer, els combatents van acabar extenuats.

Per evitar un altre conflicte en el quadrilàter, dues de les tres potes del Govern del Botànic han intensificat la pressió en les últimes setmanes per abordar una negociació conjunta dels comptes públics. Compromís i Unides Podem volen tindre més presència en les línies que traslladen els seus compromisos de legislatura, no resignar-se al que els socialistes plantegen a través d’Hisenda. Ja en l’últim seminari de Govern, celebrat aquest juliol, Iniciativa, el partit d’Oltra, va insistir a parlar de pressupostos. Dissabte passat el seu màxim organisme va tornar a insistir a convocar tots els partits signants del Pacte del Botànic per abordar els comptes públics, els primers que inclouran la injecció de capital europeu. Fins hui, no hi ha hagut convocatòria formal per a abordar aquest debat.

Els màxims representants institucionals de Compromís i Unides Podem, Mónica Oltra i Héctor Illueca, van sol·licitar sengles reunions amb Vicent Soler per a abordar les negociacions abans de començar els càlculs. Tot semblava anar bé fins que a última hora es va desconvocar la primera trobada en una plantada sonada de la vicepresidenta al conseller. El segon, previst per al migdia de dijous, s’ha mantingut perquè, en paraules del nomenat fa poc vicepresident segon, “les formes en política són fonamentals”.

Davant aquest nou front, que els valencianistes consideren una ofensiva dels seus companys de coalició, Compromís reclama una reunió de la comissió de seguiment de l’acord del Govern, que ja està mesos sense convocar-se. En concret, l’última reunió es va produir el 2 de desembre de 2020 per apagar l’incendi pressupostari i exigir al president de la Generalitat, Ximo Puig, que el Govern de coalició tornara a operar com una coalició. Els valencianistes han tornat a traslladar en converses informals aquesta exigència als socialistes, una fórmula que els morats també subscriuen. Illueca, sense referir-se concretament a la mesa de seguiment, advocava dijous per abordar “un debat de caràcter general entre socis en què poder parlar de prioritats”, un debat “a tres bandes”, “transversal, constructiu i en comú”. El representant d’Unides Podem considera necessari marcar les prioritats en els pressupostos de recuperació entre totes les sensibilitats que componen l’executiu: “Les grans prioritats no poden abordar-se d’una manera fragmentària, perquè formen part d’un projecte comú i d’una discussió política que un govern de veritat no pot permetre’s el luxe de no tindre”.

El conseller d’Hisenda restava importància a la cita cancel·lada i expressava que el seu desig és reunir-se amb la vicepresidenta per marcar les línies polítiques. “Jo, el que tenia molt clar és que era ella la primera amb qui havia de tindre una reunió política (...) vull treballar políticament amb la vicepresidenta amb la mateixa intensitat amb què hui he parlat amb el vicepresident”, afirmava després de la trobada amb Illueca. “Estem en el compte arrere (dels pressupostos) i no s’hauria de perdre ni un sol dia”, per la qual cosa ha considerat que “els grans debats polítics s’han de tindre al més prompte possible”, ha afegit.

De la mateixa manera que el conflicte dels pressupostos passats no va ser pel fet que faltaren 55 milions d’euros, les diferències entre Hisenda i Vicepresidència no són una mera qüestió d’agenda, sinó que s’emmarquen en el distanciament entre els palaus des dels quals es governa la Generalitat Valenciana. L’avançament electoral amb què Ximo Puig va sorprendre els seus socis va generar una fractura amb la vicepresidenta que no s’ha curat, que es va agreujar amb la gestió de la pandèmia –en què el dirigent socialista va adquirir tal protagonisme que va fer ombra a la resta de les formacions de la coalició que el va portar al Palau– i va continuar provocant ferides amb l’elaboració dels comptes públics i la presentació dels projectes que opten als fons europeus. L’incendi va tractar d’apagar-se amb la reunió de tots els partits, però la fatiga pandèmica sembla haver congelat la relació entre els dirigents. De moment, ni Vicepresidència ni Hisenda han mogut fitxa. La comissió de seguiment del Pacte del Botànic haurà d’intervindre per abordar el desglaç de les negociacions.