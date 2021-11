Els ‘pressupostos reivindicatius’: el Consell incorporen 2.300 milions d’euros per l’infrafinançament i la reclamació del fons Covid als seus ingressos

En política importa la forma i el fons, el continent i el contingut. Els integrants del Govern del Botànic són després de sis anys de legislatura i negociacions uns experts en retòrica. Van batejar el pacte amb el nom del jardí en què es va signar, creant així una marca per a l’executiu progressista, van encunyar el terme “mestissatge” per designar el repartiment de poder polític en els departaments del Govern i han inventat un nou concepte comptable: les partides reivindicatives.

Des dels primers comptes públics, l’executiu progressista incorpora 1.300 milions d’euros a les seues previsions d’ingressos. La previsió se sustenta en el càlcul, avalat per informes d’experts i reconegut pel Ministeri d’Hisenda, de l’import que cada any perd la comunitat autònoma per les deficiències del sistema i que genera desigualtats.

A la ja habitual partida reivindicativa li ha eixit un apèndix en els comptes públics per al 2022. El Govern valencià ha inclòs en el seu projecte pressupostari, aprovat dimecres en un ple extraordinari, un “fons de transició cap a la nova normalitat”, amb una previsió d’ingressos de mil milions d’euros “per a impulsar la despesa social reforçada”. Les negociacions en els comptes públics es van mantindre embossades durant un parell de dies per un decalatge en les xifres d’un volum similar al d’aquest nou fons. L’aposta per incloure’l, segons el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, ha sigut del Govern Valencià en conjunt. Segons ha deixat caure el titular d’Hisenda, altres autonomies consideren reclamar al Govern l’import en els seus comptes públics.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamat diverses vegades al Govern central un fons equivalent als fons Covid extraordinaris per a poder fer front a l’augment de la despesa pública derivada de la pandèmia. La partida permet consolidar la despesa social i mantindre uns pressupostos expansius, com insistia l’executiu autonòmic.

Els pressupostos inclouen els recursos procedents del Govern d’Espanya i que enguany s’eleven fins a 12.129,38 milions d’euros, 1.380 més que en els últims comptes públics del PP, prorrogats en ocasions vegades per la falta d’acord parlamentari. Aquests recursos, ha indicat el conseller, procedeixen dels lliuraments a compte, que es xifren en 10.269,8 MEUR (un 5,5% més que el 2021), així com de la liquidació de l’any 2020 (595,4 milions), de la taxa de dèficit de referència (734,3 milions), de la mensualitat pendent de l’IVA del 2017 per valor de 230 milions d’euros, així com dels convenis singulars que el Govern d’Espanya ha inclòs en els PGE 2022 per al foment de polítiques d’infraestructures i mobilitat sostenible per valor de 300 milions. L’executiu autonòmic ha reclamat també 723 milions d’euros per l’atenció a desplaçats en el sistema de salut públic.