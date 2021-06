Els trànsfugues de Ciutadans podran intervindre en els debats i presentar preguntes en el ple

La Mesa de les Corts Valencianes permetrà als quatre diputats no adscrits que van abandonar el grup de Ciutadans participar en els debats i formar part d’una comissió. De moment, la Mesa només reconeix als quatre trànsfugues els seus drets individuals com a qualsevol altre parlamentari, encara que obri la mà i els permetrà exercir la seua activitat en els debats, una prerrogativa reservada als grups que ja es va concedir en la legislatura passada.

L’òrgan que coordina la tasca parlamentària ha decidit dimarts que en l’actual període de sessions les diputades no adscrites i els diputats no adscrits només podran formular com a màxim una pregunta amb resposta oral en el ple. La Mesa fa una interpretació del reglament similar a la que es va fer amb els no adscrits la legislatura passada, que van reclamar poder intervindre en les sessions parlamentàries. El precedent dels autodenominats Agermanats, els quatre diputats que van abandonar Ciutadans encapçalats per Alexis Marí, és al que s’aferren els nous trànsfugues en les seues reclamacions.

La Mesa ha acordat que, si els parlamentaris ho sol·liciten amb 48 hores d’antelació, podran intervindre en els debats de totalitat de les lleis i en els debats finals de les iniciatives legislatives per explicar el seu vot, sempre que no hagen intervingut prèviament. Tindran, com els seus predecessors, un temps màxim d’un minut per a explicar la seua posició. També podran presentar preguntes amb resposta oral en el ple –una per sessió– i preguntes amb resposta oral i escrita en comissió, així com sol·licituds de documentació i esmenes parcials a les iniciatives legislatives. A falta d’acord entre els grups parlamentaris, la Mesa i la Junta de Portaveus retarden la decisió sobre la resta de les peticions dels trànsfugues, però assenyalen que no podran presidir comissions ni cobrar el plus de retribució per això.

Ciutadans demana reformar l’article 28 del reglament per “portar a la pràctica el pacte antitransfuguisme”, i evitar que el grup parlamentari que perd diputats veja minvar els seus drets –i les prestacions econòmiques–. El grup que dirigeix Ruth Merino ha notat aquest mes una absència en el seu compte corrent, atés que la subvenció que reben passa de comptar amb 18 diputats a 14. Des de la marxa dels parlamentaris al grup de no adscrits, el partit taronja ha perdut posicions en les intervencions i les preguntes de control, que es fan seguint l’ordre de representació. Així doncs, han passat de ser els segons a interpel·lar Ximo Puig en les sessions de control a ser els tercers, per darrere de Compromís, trencant així el bloc d’oposició.

Els quatre diputats que van abandonar el grup parlamentari de Ciutadans reclamen al parlament valencià que els sufrague el pàrquing i altres drets econòmics de què gaudeixen els diputats adscrits en un grup, a més de quedar-se amb la seua plaça de garatge assignada. Mantindran el seu salari de 2.500 euros al mes.