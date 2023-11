Experts i periodistes reflexionen a València sobre la manera frenar la islamofòbia a les aules i els mitjans

València acull divendres el segon congrés contra la islamofòbia, un acte en què es reuneixen experts, activistes i periodistes per abordar les arrels de la discriminació i com combatre-la. La cita, organitzada pel col·lectiu Jovesòlides, adopta en la segona edició el lema “Comprén, informa, actua per frenar la islamofòbia”, subratllant els tres pilars contra el discurs d’odi.

Durant la jornada, que es desenvoluparà en el Centre del Carme-Cultura Contemporània, una dotzena de ponents i activistes analitzaran el fenomen de la islamofòbia en diferents dimensions. L’organització ha elaborat un contingut multidisciplinari amb més d’una dotzena de ponents, persones expertes i activistes que participaran en conferències, taules redones i diàlegs oberts amb el públic durant tota la jornada, a més de música i gastronomia.

La primera taula se centrarà en la dimensió internacional de la islamofòbia, amb una mirada especial cap a l’Orient Pròxim, Europa i Àsia, a càrrec de Moussa Bourekba, que és investigador principal del Barcelona Center for International Affairs; Alba Leiva, màster en Geopolítica i redactora en la revista especialitzada El Orden Mundial; Mohamed El Mouded, professor de l’Àrea d’Estudis Àrabs i Islàmics del Departament de Filologia de la Universitat de Cadis, i Lourdes Mirón, presidenta de Jovesòlides i coordinadora del congrés.

La segona taula serà un debat sobre el paper dels mitjans de comunicació com a agents de canvi, en què participen sis directors de mitjans valencians: Adolf Beltrán (elDiario.es), Javier Alfonso (Valenciaplaza), Julián Giménez (Cadena Ser), Salvador Enguix (La Vanguardia), Pau Ivars (coordinador de societat d’À Punt), i Okba Mohamed, fundador de la Revista Baynana, el primer mitjà en castellà i àrab creat per periodistes refugiats a Espanya.

En la tercera taula es plantegen iniciatives de la societat civil centrades en la salut mental i la convivència interreligiosa, a càrrec de Fátima Bourhim, fisioterapeuta especialitzada en salut de la dona; la influenciadora Kauzar (Río Paraíso), que explicarà estratègies d’empoderar la joventut en la lluita contra la discriminació religiosa; Amparo Navarro Salvador, de l’espai interreligiós de València; Boutaina El Hadri, gerent de Jovesòlides i Fatine Sakri, de Casa Marroc.

L’entitat també ha llançat dos manuals bàsics contra la islamofòbia a les aules i en els mitjans de comunicació (fruit de diverses investigacions i tallers) que es poden descarregar lliurement en el web.

En el primer congrés, celebrat l’any passat, desenes d’activistes de procedència diferent van exposar els problemes a què s’enfronta la comunitat musulmana a Espanya, a més de maneres de fer front al racisme quotidià i institucionalitzat. Les qüestions de gènere van ocupar una part fonamental del congrés, un dels pocs espais propis que tenen les dones per a plantejar les seues reivindicacions sense ser qüestionades, on les ponents van reclamar que el vel deixe de ser un qüestionament constant en les seues reivindicacions.

La xarxa Jovesòlides és un moviment solidari i participatiu enfocat en la població jove. El col·lectiu va ser un dels organitzadors del primer Iftar de la concòrdia, un esdeveniment celebrat el març passat per a reunir persones de diferents confessions i celebrar el final del dejuni del Ramadà, en un acte en defensa de la diversitat cultural i religiosa. La xarxa està conformada per associacions locals amb objectius comuns, i constituïda com una associació d’associacions de diferents països d’Amèrica Llatina, Espanya i el Marroc. La principal finalitat és promoure el lideratge del jovent per al desenvolupament de comunitats tradicionalment emissores de migració, mitjançant la generació d’oportunitats que els comprometen amb la seua comunitat local.