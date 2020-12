La Generalitat inicia l'exhumació en el cementeri de Castelló de 18 represaliats per la dictadura franquista

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, i el director general de Qualitat Democràtica, Iñaki Pérez Rico, han realitzat una visita al cementeri de Castelló, on s'han iniciat els treballs de localització, excavació, exhumació i identificació de víctimes de la dictadura franquista.

Es tracta de la segona intervenció promoguda per la Conselleria de Qualitat Democràtica en el cementeri de Castelló, una actuació que preveu recuperar les restes de 18 víctimes que es troben enterrades en fosses individuals i que van ser executades entre l'11 d'octubre de 1939 i el 3 de novembre del mateix any. Una actuació que ja ha aconseguit la recuperació de les restes de quatre de les víctimes.

L'objectiu dels treballs, que es desenvoluparan durant tres setmanes, és exhumar i identificar de manera científica les restes dels afusellats i represaliats del franquisme per a poder entregar-les als diferents familiars que així ho han sol·licitat.

Pérez Garijo ha afirmat que amb aquesta nova exhumació "es compleix amb el compromís de legislatura d'anar exhumant totes les restes de víctimes de la repressió franquista que existeixen en el nostre territori".

"La repressió franquista va ser sistemàtica i va abastar tot el territori valencià. La llei de Memòria Democràtica és el nostre principal instrument per a conéixer què va succeir i rescatar de l'oblit a tots aquells i aquelles que van patir i van morir per la llibertat i la democràcia. Quan parlem de recuperar la dignitat no només parlem del present, perquè amb aquesta mena d'actuacions ens anem equiparant a les societats que no es resignen a l'oblit i assumeixen amb valentia el seu passat", ha assenyalat la consellera de Qualitat Democràtica.

Així mateix, la consellera ha subratllat la importància de la col·laboració institucional entre totes les administracions, tant ajuntament com Diputació de Castelló, "la qual cosa fa que els treballs avancen més ràpid i s'aconseguisca l'objectiu d'exhumar totes les víctimes d'afusellaments de l'època del franquisme en el cementeri civil".

Durant la visita, Pérez Garijo ha volgut agrair el treball que ha realitzat el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, "que ha sigut clau perquè hui estiguem ací, en aquesta lluita per la justícia i la reparació".

A l'acte han assistit membres d'aquest grup d'investigació, la regidora de Cementeris de l'Ajuntament de Castelló, Isabel Granero, així com familiars de les víctimes.

Aquest projecte, ha sigut adjudicat per la Conselleria de Qualitat Democràtica a l'empresa especialitzada ArqueoAntro amb un pressupost de 20.596 euros per a la indagació i investigació, localització, delimitació, exhumació i estudi antropològic de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista al cementeri municipal de Castelló.

En el cementeri civil de Castelló hi ha més de 400 persones represaliades pel franquisme. Així mateix, en l'ossera situada en la part religiosa, hi ha enterrades 500 persones més. En total es calcula la presència de 976 persones.

En l'actualitat, la Conselleria de Qualitat Democràtica té en marxa dues intervencions als cementeris d'Orihuela i Castelló, a les quals en breu se sumaran les d'Alacant i Segorbe.