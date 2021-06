La Generalitat Valenciana imposa una sanció de 8.000 euros a dues ultres que van exhibir símbols franquistes a Benimaclet

Si la ultradreta exhibeix símbols preconstitucionals en els seus actes públics al territori valencià haurà d’abonar una sanció. La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, que dirigeix Rosa Pérez Garijo, ha imposat sancions per valor de 8.000 euros a dues ultradretanes catalanes, Francina V. S. i Marta Carlota S. P., que van exhibir una bandera franquista durant la manifestació convocada pel partit España 2000 a Benimaclet el 12 d’octubre passat.

Les resolucions sancionadores, a què ha tingut accés elDiario.es, repassen el reportatge fotogràfic i l’informe elaborat per la Delegació del Govern i al·ludeixen a “l’exhibició d’elements contraris a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes”. A més, l’executiu valencià retrau una “extralimitació evident” del partit convocant de la marxa, que va tindre una oposició multitudinària dels veïns del barri “pel fet de celebrar-se la manifestació amb una finalitat diferent de la comunicada a la Delegació del Govern i en contra de la Constitució i les lleis”.

La documentació de la Delegació del Govern indica que el 18 de setembre de 2020, el dirigent d’España 2000 José Luis Roberto va comunicar la intenció de celebrar una manifestació d’unes 150 persones, per al dia 12 d’octubre, a partir de les 19 hores, sota el lema “Govern, dimissió” i amb un itinerari que recorria en barri de Benimaclet.

“L’exhibició d’elements contraris a la memòria democràtica i a la dignitat de les víctimes en la manifestació del barri de Benimaclet, juntament amb l’exhibició de simbologia nazi, la bandera de la Falange, les salutacions feixistes i les torxes, converteix aquesta manifestació en un acte de promoció i exaltació en públic de la dictadura franquista i, per tant, dels que van ocasionar una pèrdua greu al règim de llibertats i al sistema democràtic de l’Estat espanyol, la repetició de futur de la qual ha de ser previnguda i evitada pels poders públics”, diu la resolució.

La sanció, 4.000 euros per cap, és la primera que s’aplica pel Govern valencià i al·ludeix a la Llei de memòria democràtica i per a la conveniència de la Comunitat Valenciana. Les sancionades van al·legar que la bandera amb l’àguila de Sant Joan no és “ni preconstitucional ni anticonstitucional”. La resolució rebutja les al·legacions i imposa una sanció greu a les dues ultres.

Centenars de veïns, convocats per col·lectius antifeixistes, es van concentrar per rebutjar la presència dels ultres al barri, que va ser ocupat per agents de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP) per assegurar el recorregut de la marxa convocada per España 2000. Els veïns corejaven lemes com ‘Fora feixistes dels nostres barris’ o ‘Benimaclet és antifeixista’.

La manifestació de la ultradreta va concloure en la popular plaça de Benimaclet entonant el Cara al sol. En passar de la marxa, des dels balcons, els veïns van mostrar el seu rebuig fent soroll amb les cassoles i amb banderes al crit de ‘Fora nazis’.