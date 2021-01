La Generalitat Valenciana ha de pagar quatre milions en indemnitzacions per un PAI aprovat per Rafael Blasco i anul·lat pel TSJCV

Els empastres urbanístics de l’anterior Govern autonòmic del Partit Popular continuen sent un llast per al Consell actual. El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha transferit crèdit per un import de quatre milions d’euros de diversos programes pressupostaris al d’Urbanisme per fer front a les indemnitzacions a què va condemnar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) l’administració autonòmica a compte del programa d’actuació integrada (PAI) del sector R-8 Els Plans de Nàquera, segons publica dijous el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’actuació, aprovada pel conseller llavors Rafael Blasco (condemnat per corrupció), incloïa la construcció de 800 habitatges i un camp de golf.

La constructora Programación Norte SL, l’empresa de transports Arnedo Medina Valencia SA i uns quants particulars van interposar un recurs contenciós administratiu davant la desestimació per silenci administratiu per la Generalitat Valenciana de la reclamació de responsabilitat patrimonial que van formular fa huit anys. La sentència de la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV els va donar la raó i va condemnar la Generalitat Valenciana a pagar la indemnització milionària com a conseqüència de l’anul·lació del PAI a Nàquera.

El PAI del sector R-8 Els Plans de la localitat de la comarca del Camp de Túria va ser aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de València el 12 de març de 2006, amb la reclassificació consegüent del sòl, que es va convertir en urbanitzable. Una sentència ferma de la mateixa sala del TSJ-CV, dictada quan la líder del PP valencià, Isabel Bonig, era la consellera del ram, va declarar nul·la l’homologació modificativa i el pla parcial del sector R-8. “L’adscripció d’un element estructural com era el PDR-6 [un camp de golf] a càrrec únicament d’aquest sector era contrària al principi de justa distribució de beneficis i càrregues, ja que hi estava aquest element estructural de tot el municipi i s’obtenia únicament a càrrec dels propietaris del sector esmentat”, van argumentar els magistrats.

Les dues empreses i uns quants particulars propietaris de les parcel·les del PAI anul·lat van formular davant la Generalitat una reclamació de responsabilitat patrimonial en què sol·licitaven una indemnització pels danys patits a conseqüència de la declaració de nul·litat: la destrucció de les explotacions agrícoles en les parcel·les i el pagament de les quotes urbanístiques aprovades en el projecte de reparcel·lació abonades a l’agent urbanitzador (Urbs Construcciones, actualment en concurs de creditors).

Els demandants al·legaven que, el fet de tramitar i aprovar una homologació i un pla parcial que han resultat nuls, els ha ocasionat un “mal antijurídic” que no tenen el deure d’assumir. La Generalitat, de la seua banda, va argüir que el nou planejament del sector permetria l’acabament de les obres d’urbanització pendents.

La sentència del TSJ-CV dona la raó als recurrents i afirma que la declaració de nul·litat del PAI “va originar una incompatibilitat absoluta de les obres d’urbanització del sector amb la classificació del sòl”, que va tornar a ser no urbanitzable. “Es tracta d’un donar efectiu i antijurídic (...) que els recurrents, propietaris de sòl en el sector, no tenen cap obligació de suportar”, afig la part dispositiva. Els jutges van considerar que l’import de les quotes pagades a l’agent urbanitzador, a més dels interessos legals, havia de ser reintegrat per via de responsabilitat patrimonial de l’Administració.

Així doncs, la conselleria que dirigeix Arcadi España s’ha vist obligada a transferir crèdit d’altres programes al d’Urbanisme per valor de quatre milions d’euros per fer front a la indemnització. Els fons s’han llevat del programa d’Ordenació del Territori i Paisatge (100.000 euros); d’Infraestructures Públiques (1,9 milions); de Planificació, Transports i Logística (un milió), i de Ports, Aeroports i Costes (un milió).