El Govern porta a judici tres integrants del moviment feminista valencià per multes emparades en la llei mordassa

El Govern porta integrants del moviment feminista valencià a judici per una vintena de sancions en les mobilitzacions del 8M del 2018 i del 2019. Segons informa l’Assemblea Feminista de València, en tres casos s’ha acabat el procediment administratiu i les afectades hauran d’anar a judici per multes emparades en l’anomenada Llei mordassa. La primera vista dels tres procediments que han esgotat el recurs administratiu tindrà lloc el pròxim 22 de setembre.

L’Assemblea hi va recórrer per la via administrativa davant la Delegació del Govern i el Ministeri d’Interior, que va dictar la resolució definitiva, en què confirmava la sanció. D’aquesta manera, per continuar el recurs, el col·lectiu ha de passar a la via judicial pel contenciós administratiu, un dels canvis que va introduir la Llei de seguretat ciutadana. Les tres sancionades que recorren contra el procediment administratiu per la via judicial van ser multades per falta de respecte als agents de l’autoritat, emparada en l’article 37.4 de la norma, una falta que es va introduir en la llei del 2015.

El moviment feminista valencià s’enfronta a sancions que sumen 11.000 euros per organitzar piquets informatius en les dues convocatòries de vaga i manifestació feminista que es van dur a terme de manera simultània en tot l’Estat. Tot el col·lectiu va decidir autoinculpar-se en solidaritat amb les companyes sancionades i assumir l’import global, pel fet de considerar que les sancions anaven dirigides a totes les manifestants. Les integrants del col·lectiu es van reunir amb l’anterior Delegat del Govern a València, Juan Carlos Fulgencio, nomenat després de la moció de censura del 2018. Fulgencio es va comprometre a revisar les sancions proposades per agents de la Policia Nacional durant les mobilitzacions, que la delegació accepta o no. Les manifestants es van reunir també amb la nova delegada, Gloria Calero, per tractar aquesta mateixa qüestió, ja que en la convocatòria següent, al març del 2019, van rebre noves notificacions de multa.

Des que van ser sabedores de les sancions, les integrants del col·lectiu feminista han convocat mobilitzacions en rebuig per les sancions, de 600 euros cadascuna, que consideren “desorbitades” i “atempten contra el dret de vaga i manifestació”, ja que les accions dels piquets van ser “pacífiques” i “emmarcades en una vaga convocada legalment”. Com recorden des de l’Assemblea, la Llei mordassa inicia procediments que “tenen menys garanties i genera indefensió”, “reprimeix la dissidència política i afecta l’exercici de drets fonamentals”.

“Les causes que es van al·legar contra les feministes (el 2018) van ser demanar a un policia que parlara en valencià, ocupar els carrers durant una vaga legal, informar en els piquets constituïts per a això i protestar per la violència policial exercida contra les activistes”, van informar en un comunicat després de rebre la primera sanció.

La plataforma critica tant l’actitud del PP, en el Govern en el moment de les sancions, com de l’executiu socialista en coalició amb Unides Podem, que, malgrat el seu compromís, no ha derogat la coneguda com a Llei mordassa, que, segons alguns experts, criminalitza la protesta. La Llei de seguretat ciutadana es va aprovar al juliol del 2015 i el Congrés es va proposar començar a desmuntar-la en l’última legislatura a través d’una proposició de llei d’Unides Podem, que finalment no es va executar a causa de l’avançament electoral.

L’Assemblea Feminista de València ha convocat una concentració de rebuig a aquestes sancions dimarts davant de la Delegació de Govern.