El Govern valencià obri una altra investigació per maltractament a una residència de majors del grup Domus Vi ja sancionada

El Govern Valencià obri una segona investigació a la residència de majors del grup Domus Vi situada en la localitat de Llíria (València). La conselleria que dirigeix Mónica Oltra ha confirmat a elDiario.es l’obertura d’un segon expedient al centre de la tercera edat, després de conéixer les imatges gravades per una treballadora i difoses per Telecinco.

La residència de Domus Vi a Llíria té comunicada una sanció de 174.000 euros per unes inspeccions prèvies dutes a terme per la conselleria, segons explica aquest departament. La residència té capacitat per a 150 places i va ser inspeccionada quatre vegades el 2019, quan es va detectar el mal estat del mobiliari d’algunes habitacions i “falta de cura” a algunes persones residents.

Les imatges difoses per Telecinco, gravades per una treballadora de la neteja, mostren l’abandó d’alguns residents que romanen sols a les habitacions durant el dinar, amb ferides al cap i, fins i tot, en terra després d’un bac.

Familiars dels residents en el centre que la mateixa empresa té a Alcoi van constituir una plataforma arran de la mort de més de 70 persones amb coronavirus durant la seua estada. Al juny, la residència havia registrat 41 treballadors infectats i havien mort 73 de 139 residents.

El grup residencial Domus Vi va comprar el centre el 2018 i des de llavors ha sigut inspeccionat pel Govern autonòmic quatre vegades. El grup, controlat per fons d’inversió d’origen britànic i francés, té presència en punts de l’Estat espanyol com Madrid, Barcelona, Sevilla i Saragossa i és un dels grups més grans d’Europa. Més de mitja dotzena dels seus centres estan sota la lupa de Fiscalia per la gravetat amb què han patit els seus residents la pandèmia.