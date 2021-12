Huit anys d’inhabilitació per a l’exconseller del PP Rafael Blasco pel tripijoc dels contractes d’informàtica

L’exconseller Rafael Blasco ha eixit airós de l’últim judici pendent, pels tripijocs dels contractes d’informàtica per a l’empresari Augusto César Tauroni, en què, a diferència dels seus companys de banqueta, no va pactar amb la Fiscalia Anticorrupció.

Així doncs, Blasco ha sigut condemnat a huit anys d’inhabilitació per un delicte de prevaricació en concurs medial amb frau a l’Administració, segons ha avançat el diari Las Provincias, cosa que en la pràctica ja no afecta el polític jubilat. La secció tercera de l’Audiència Provincial de València ha absolt els quatre acusats del delicte de tràfic d’influències.

Els altres tres processats, l’ex-secretària general Tina Sanjuán, el cap d’Informàtica Javier Murcia i el presumpte testaferro de Blasco, l’empresari Augusto César Tauroni, han sigut condemnats a dos anys d’inhabilitació. La part dispositiva de l’Audiència Provincial de València ha tingut en compte la confessió dels tres processats.

La peça cinquena del cas Blasco jutjava els contractes informàtics que la Conselleria d’Immigració i Solidaritat va adjudicar a les dues multinacionals, que després van subcontractar les faenes a les firmes pantalla del presumpte testaferro de l’exconseller, l’empresari Augusto César Tauroni.

La Fiscalia Anticorrupció sol·licitava per a l’expolític del PP una pena de dos anys i huit mesos de presó, una multa de 400.000 euros i inhabilitació especial per a l’exercici d’ocupació o càrrec públic durant una dècada com a presumpte autor d’un delicte continuat de tràfic d’influències en concurs ideal amb prevaricació administrativa i frau a l’Administració.

Blasco ja va ser condemnat per les peces 1, 2 i 3 del conegut cas Cooperació, relatives al desviament d’ajudes a ONG i al projecte fallit per a la construcció d’Haití. Va eixir de la presó amb tercer grau a principis del 2019 per la condemna de sis anys i mig de la peça 1.