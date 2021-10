Institucions Penitenciàries denuncia els funcionaris que van agredir un pres i investiga les amenaces a la sotsdirectora a la presó de Villena

L’agressió a un pres amb malaltia mental a la presó de Villena i les amenaces posteriors a la sotsdirectora del centre penitenciari que custodiava les càmeres s’investigaran judicialment. La secretaria general d’Institucions Penitenciàries, dependent del Ministeri d’Interior, ha enviat la investigació interna al jutjat perquè determine si els funcionaris han comés un delicte per la via penal.

L’agost passat tres funcionaris del centre penitenciari Villena II van propinar una pallissa a un pres que estava “en un programa per a aquelles persones que tenen algun problema de salut mental”, en paraules del director de la presó. Al setembre, Institucions Penitenciàries va acordar obrir un expedient als treballadors, que apareixen en un vídeo registrat per les càmeres de seguretat agredint l’intern, encara que un sindicat manté que va ser el pres qui va iniciar l’agressió.

La versió de l’agrupació ‘Tu abandono me puede matar’, que reclama més mitjans per als funcionaris de presons, va ser que l’intern havia agredit uns quants treballadors, “a qui va baldar a bastonades, puntellons i punyades” i els va provocar “lesions diverses en ull, front, pòmuls i avantbraços en intentar protegir-se dels colps”.

En les vespres de la declaració judicial per l’agressió a l’intern, la sotsdirectora de seguretat del centre penitenciari, que custodiava les imatges de la càmera de videovigilància, va ser atacada a l’entrada del seu domicili i va rebre missatges amb amenaces. “Ja veiem que t’has posicionat i de quina banda, així que no tindrem miraments amb tu. Anem pel teu director i, si hem d’emportar-te’ns per davant, ho farem. Et fotrem la vida per puta”, va rebre l’agredida en el seu telèfon mòbil, segons va publicar el diari Levante-EMV. Pocs dies després de rebre les amenaces, va patir el robatori del telèfon mòbil a la presó. Malgrat les amenaces, la responsable de seguretat va declarar en el jutjat.

La resposta d’Institucions Penitenciàries va ser incoar un expedient als funcionaris, que estaven de baixa arran de l’agressió a l’agost. En paral·lel, es van obrir diligències en els jutjats de Villena, una per l’incident dins de la presó i una altra per l’agressió a la dona. Segons confirma el Govern en una resposta al senador de Compromís Carles Mulet, “s’ha procedit a incoar expedient disciplinari als tres funcionaris per presumpte comportament irregular amb l’intern i s’han participat els fets al Jutjat per si foren constitutius d’infracció penal”. Respecte a l’agressió a la sotsdirectora del centre penitenciari “s’ha formulat la denúncia corresponent que, en aquest moment, està sota investigació”.

L’agressió a l’intern i a la treballadora van provocar protestes a les portes de la presó en què van participar representants d’Institucions Penitenciàries. En paral·lel, col·lectius en defensa dels drets dels presoners com l’Associació Àmbit, van denunciar la falta de recursos en salut mental a les presons, un forat negre en el sistema penitenciari. El seu representant, l’advocat Javier Vilalta, va assenyalar a elDiario.es que l’agressió “denota la manca de recursos humans qualificats i la falta d’un protocol de crisi en un brot d’una persona amb problemes de salut mental”. “Les presons necessiten més ulls i més observadors per a evitar aquestes situacions”, va sentenciar.